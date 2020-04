Πολιτική

Πέτσας: αν χρειαστεί θα κλείσουν τα διόδια το Πάσχα

Τόνισε πως είναι μία από τις λίγες φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας, που όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ήρωες, κάνοντας κάτι απλό...

Επαναλαμβάνοντας ότι «αυτό το Πάσχα θα είναι διαφορετικό» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού "Σκάι" τόνισε πως «είναι μία από τις λίγες φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας, που όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ήρωες, κάνοντας κάτι απλό: Μένοντας σπίτι και ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές». Επiσήμανε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων συμμορφώνονται», απηύθυνε έκκληση «στους λίγους που δεν θέλουν να συμμορφωθούν» και έκανε σαφές ότι «αν χρειαστεί να κλείσουν τα διόδια θα γίνει και αυτό» προκειμένου να αποφευχθούν μετακινήσεις ενόψει του Πάσχα. Ταυτόχρονα, όμως, είπε πως πέρα από τα μέτρα για την κορύφωση της κρίσης εξετάζονται και μέτρα αποκλιμάκωσης.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που τηρεί τα μέτρα και στους λίγους που δεν τα τηρούν. Άρα, η αυστηροποίηση θα είναι γι' αυτούς που δεν είναι συνεπείς, ώστε οι συνεπείς να μην νιώσουν κάποιο μεγαλύτερο περιορισμό. Για παράδειγμα, ακούμε πάρα πολλούς ότι βλέπουν τα ίδια πρόσωπα δύο-τρεις φορές στο σούπερ- μάρκετ την ίδια μέρα. Αυτό είναι μια κατάχρηση. Κανείς από εμάς δεν πήγαινε τρεις φορές τη μέρα στο σούπερ- μάρκετ πριν από την κρίση. Επομένως, εκεί χρειάζεται ένας περιορισμός. Στο θέμα της ατομικής άσκησης. Δεν μπορεί να βγαίνουμε τρεις και τέσσερις φορές την ημέρα με την ίδια αιτιολογία. Εξετάζουμε, λοιπόν, θέματα, για όσους δεν συμμορφώνονται, χωρίς οι όποιες αποφάσεις να επηρεάζουν τους συνεπείς. Γιατί οι συνεπείς δεν είναι κορόιδα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Προσέθεσε επίσης πως «ο χρονικός περιορισμός στις μετακινήσεις είναι κάτι που εξετάζεται μέσα στα επόμενα δύο τρία 24ωρα. Αν είναι να γίνει, θα γίνει τώρα».

Για άλλη μία φορά ο κ. Πέτσας είπε ότι «πρέπει να σπρώξουμε προς τα πίσω τη διασπορά του ιού, να την κρατήσουμε στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν εφησυχάζουμε». Επεσήμανε όμως και ότι: «Εξετάζουμε τα μέτρα κορύφωσης για την αντιμετώπιση της κρίσης, εξετάζουμε όμως ταυτόχρονα και μέτρα σταδιακής αποκλιμάκωσης. Έτσι ώστε, όταν θα μας δώσουν το σήμα οι ειδικοί, να είμαστε σε θέση σταδιακά να επαναφέρουμε τομείς της οικονομίας στη δραστηριότητα και οι άνθρωποι να βγουν από το σπίτι τους. Σε αυτό τον σχεδιασμό υπάρχουν πολλά πράγματα και θα συνδυαστούν σε μια στρατηγική αποκλιμάκωσης, την οποία θα τη δούμε τις επόμενες εβδομάδες».

Όσον αφορά στην πορεία της οικονομίας ο κ. Πέτσας εξέφρασε την αισιοδοξία του γιατί όπως είπε «έχει μια τρομερή δυναμική. Έχει πολύ φθηνά περιουσιακά στοιχεία και έχει διορθώσει πολλές ανισορροπίες του παρελθόντος. Άρα αυτή τη στιγμή έχει ένα υπόβαθρο: Τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που επιτρέπουν σημαντικές επενδύσεις και σοβαρή πορεία ανάκαμψης. Τι πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό το διάστημα; Εφόσον έχουμε μπροστά μας μια υγειονομική κρίση, δηλαδή ένα παροδικό φαινόμενο, θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε και οι επιπτώσεις στην οικονομία να είναι παροδικές. Γι' αυτό στηρίζουμε την οικονομία τώρα, έτσι ώστε, όταν ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση, να κινηθεί γρήγορα προς τα πάνω. Και είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα συμβεί. Για να γίνει θέλουμε, εκτός από τα εργαλεία που έχουμε μέχρι τώρα κατοχυρώσει, και μία μεγαλύτερη κοινοτική αλληλεγγύη. Θέλουμε στα κοινά προβλήματα, να έχουμε κοινές λύσεις».

Υπογράμμισε ταυτόχρονα πως καταβάλλονται προσπάθειες σε κάθε επίπεδο προκειμένου «να μας βρει όλους μαζί όρθιους η επόμενη μέρα μετά την κρίση» καθώς και ότι «ένα βασικό στοιχείο όσον αφορά τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα είναι ο τουρισμός. Και για να πάρει μπροστά θα πρέπει να δείξουμε καλύτερα αποτελέσματα στο πεδίο της πανδημίας. Αν πάμε καλά, τότε θα είμαστε ελκυστικότερος προορισμός σε σχέση με άλλους προκειμένου κάποιος να μας επιλέξει έστω από το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς και μετά». Και προσέθεσε: «Αυτή τη στιγμή, από όλα τα στοιχεία που έχουμε, φαίνεται ότι θα μπορέσουμε να σπρώξουμε προς τα πίσω την καμπύλη της κορύφωσης της κρίσης. Θα ξετυλιχθεί μέσα στον Απρίλιο και στον Μάιο. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ πιθανό να έχουμε πολύ μεγάλες αναταράξεις μέσα στο καλοκαίρι».