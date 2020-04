Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: ανοιχτή η πλατφόρμα – Όσα πρέπει να ξέρετε

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Tέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Πως λειτουργεί το χρηματοδοτικού σχήμα για τις επιχειρήσεις που πλήττονται τον κορονοϊό.

Την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020, υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1135/Β/2-4-2020) των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού και τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος». Με την εν λόγω ΚΥΑ τέθηκε σε ισχύ η ψηφιακή πλατφόρμα “myBusinessSupport” (δείτε περισσότερα, ΕΔΩ)τ ης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την έναρξη του χρηματοδοτικού σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Πρόκειται για το χρηματοδοτικό σχήμα του Υπουργείου Οικονομικών για την περαιτέρω στήριξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου, και πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Το αρχικό συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχήματος είναι 1 δισ. ευρώ και η λειτουργία του συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, η οποία είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το Κράτος ανάλογα και με την πορεία της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται απο το Υπ. Οικονομικών, τα χαρακτηριστικά και οι παράμετροι του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής διαμορφώνονται ως εξής:

Απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους, και αφορά σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ανταποκρίνεται στα ζητήματα προσβασιμότητας σε χρηματοδότηση και πιστωτικού προφίλ που έχουν πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τα οποία επιδεινώνονται υπό τις παρούσες συνθήκες.

Χορηγείται προς τις επιχειρήσεις απευθείας από το Κράτος, στο πλαίσιο του συστήματος της φορολογικής διοίκησης (TAXIS).

Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα διότι, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.

Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός – τυποποιημένου – μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ και ΑΑΔΕ), με βάση φορολογικά δεδομένα και λοιπούς σχετικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες.

Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της.

Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.

Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχει ως βασική στόχευση τη στήριξη επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, όπως είχαμε ανακοινώσει, ισχύει από την 30 ή Μαρτίου 2020.

Μαρτίου 2020. Η εν λόγω ενίσχυση προβλέπεται να χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πλαίσια (τακτικά και έκτακτα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα χρηματοδοτηθεί τόσο από κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, όσο και από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Από σήμερα Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020 έως και τις 10 Απριλίου 2020, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής του Υπουργείου Οικονομικών μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport”.

Με επόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε συνέχεια των βασικών προϋποθέσεων και στοιχείων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά των επιχειρήσεων, θα προσδιοριστούν, σε λεπτομέρεια, οι παράμετροι και τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα καθορίσουν την άμεση υλοποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.