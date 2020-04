Κόσμος

ΗΠΑ - Κορονοϊός: Παγκόσμιο ημερήσιο ρεκόρ θυμάτων

Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η εξάπλωση του COVID-19. “Κραυγή αγωνίας” από τις Αρχές της Νέας Υόρκης.

1.167 θάνατοι από COVID-19 καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στις ΗΠΑ, απολογισμός που είναι ο χειρότερος που έχει σημειωθεί ποτέ, μέχρι σήμερα, οπουδήποτε στον κόσμο, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας.

Συνολικά ο αριθμός των θυμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχεται σε 6.586, με τα κρούσματα να ξεπερνούν τις 250 χιλιάδες.

Εφιαλτική είναι η κατάσταση στη Νέα Υόρκη, που βίωσε τη φονικότερη ημέρα της από τον νέο κορονοϊό, με 562 νέους θανάτους σε ένα 24ωρο στην Πολιτεία και το σύνολο των νεκρών να ανέρχεται σε 2.935, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο. Προειδοποίησε ότι άνθρωποι θα πεθάνουν σύντομα εξαιτίας της έλλειψης αναπνευστήρων, νοσοκομειακών κλινών, ενώ απηύθυνε έκκληση για αποστολή πόρων στη Νέα Υόρκη, που θα βοηθήσουν την Πολιτεία να αντιμετωπίσει την ολοένα κι εντεινόμενη κρίση. Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης παρομοίασε την εξάπλωση του COVID-19 με… τυφώνα!

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στις ΗΠΑ είναι πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζήτησε από το Πεντάγωνο την παράδοση 100.000 σάκων για την τοποθέτηση πτωμάτων.