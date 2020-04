Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: πολλά τεστ στην αγορά δεν δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Καθ. Μικροβιολογίας στο Παν. Δυτικής Ελλάδας μιλά για την εξέλιξη της επιδημίας, την απόδοση των μέτρων και την αρχή του τέλους των απομονώσεων.