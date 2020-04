Κοινωνία

Κορονοϊός - Το μήνυμα των αστυνομικών μέσω του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Στελέχη της Άμεσης Δράσης μιλούν από την Πλατεία Ομονοίας για την απαγόρευση κυκλοφορίας και την «μάχη»| με την επιδημία.