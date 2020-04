Κοινωνία

Κορονοϊός: Δεκάδες δικογραφίες στην Εισαγγελία για παραβάσεις των μέτρων

Πόσες υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στο αυτόφωρο.

Δεκάδες είναι οι δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για πλημμεληματικού βαθμού παραβιάσεις των μέτρων αποφυγής μετάδοσης της ασθένειας του κορονοϊού από την έναρξη των κλιμακούμενων απαγορεύσεων που έχουν λάβει οι αρχές από τις 12 Μαρτίου.

Από την έναρξη της εφαρμογής των πρώτων μέτρων που αφορούσαν την προσωρινή διακοπή λειτουργία καταστημάτων έως και χθες, η Εισαγγελία Πρωτοδικών έχει παραπέμψει στο αυτόφωρο 190 υποθέσεις με την άσκηση δίωξης με βάση την διάταξη 285 του Ποινικού Κώδικα σχετικά με την παραβίαση μέτρων για την αποφυγή μολυσματικών ασθενειών. Παράλληλα έχει ασκηθεί ανάλογη δίωξη, πλημμεληματικού βαθμού, και σε δεκάδες άλλες περιπτώσεις που είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου και οι κατηγορούμενοι έλαβαν ρητή δικάσιμο για την δίκη τους. Οι πρώτες δικογραφίες που άρχισαν να διαβιβάζονται στην Εισαγγελία αφορούσαν κυρίως παραβιάσεις ιδιοκτητών καταστημάτων που λειτουργούσαν τις επιχειρήσεις τους παρά την απαγόρευση.

Να σημειωθεί ότι με εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όλες τις Εισαγγελίες της χώρα, στις 30 Μαρτίου 2020, καλούνται οι Εισαγγελείς να παρεμβαίνουν "όταν αδιακρίτως του υπαιτίου προσώπου, παραβιάζονται να νόμιμα μέτρα που είτε έχουν ήδη διαταχθεί είτε θα διατάσσονται, σχετικώς με την καταπολέμηση και την διάδοση της νόσου του κορονοϊού, εν όψει και της πρόβλεψης, πρωτίστως του άρθρου 285 του ΠΚ, με τίτλο παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών".

Η προτροπή του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού αφορά και περιπτώσεις που κρίνεται ότι πολίτες που παραβιάζουν τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, που επιβλήθηκαν στις 23 Μαρτίου, πρέπει, πλην της διοικητικής επιβολής επιβολής προστίμου, να λογοδοτήσουν και για παράβαση του άρθρου 285 ή άλλων. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και περιπτώσεις προσώπων που παραβιάζουν την καραντίνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί καμία ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παράβαση του άρθρου 285 το οποίο, όπως είναι γνωστό, προβλέπει κάθειρξη έως 10 χρόνια αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε άνθρωπο η νόσος ή εάν υπάρξει θάνατος ανθρώπου και με ισόβια αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων.