Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: πιθανή η καθολική απαγόρευση μετακινήσεων από νησί σε νησί

Τι είπε ο Υπ. Ναυτιλίας για τις ανησυχίες των κατοίκων των μικρών νησιών, αναφορικά με την εξάπλωση της πανδημίας.

«Εξετάζεται η απαγόρευση μετακίνησης των κατοίκων των νησιών από το ένα νησί στο άλλο, κυρίως διότι θέλουμε να προστατεύσουμε τους κατοίκους κυρίως των μικρών νησιών, η ανησυχία των οποίων είναι απολύτως κατανοητή, δεδομένου ότι και οι ροές είναι σχεδόν μηδενικές», είπε αναφορικά με τα μέτρα αποτροπής εξάπλωσης του κορονοϊού ο Γιάννης Πλακιωτάκης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Υπουργός Ναυτιλίας σημείωσε «νομίζω τα έχουμε πάει καλά. Η πλειοψηφία των πολιτών έχει τηρήσει τα μέτρα και δεν πρέπει αυτό να το χαλάσουμε. Η εικόνα στην γειτονιά μας δεν είναι καθόλου καλή».

«Παίρνουμε περιοριστικά μέτρα για να μείνουμε κοντά στους αγαπημένους μας κα τις οικογένειες μας. Τα περιοριστικά μέτρα είναι για συγκεκριμένο χρόνο», σημείωσε ο κ. Πλακιωβτάκης.

Όπως είπε, σχολιάζοντας δηκτικά, «Πολλοί κάνουν παράπονα επειδή δεν μπορούν να ψαρέψουν ή να κολυμπήσουν. Τα μέτρα δεν είναι ευχάριστα, αλλά μπάνια μπορούμε να κάνουμε και τον Μάιο και τον Ιούνιο».