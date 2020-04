Πολιτική

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: κρατάμε και “πυρομαχικά” για πιθανό νέο “κύμα” κορονοϊού το φθινόπωρο (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ΔΕΗ και τις διακοπές ρεύματος.

«Πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Η Ελλάδα είναι σημείο αναφοράς στα διεθνή ΜΜΕ. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε μέχρι τέλους, να παραμείνουμε ως παράδειγμα, θέλει και φιλότιμο για την συμμόρφωση στα μέτρα», τόνισε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

«Όπως είπε, η ΔΕΗ και όλες οι εταιρείες έχουν ανακοινώσει εκπτωτικά πακέτα και μέτρα για συναλλαγές εξ αποστάσεως», επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρόκειται να κοπεί το ρεύμα σε όποιον είναι πραγματικά αδύναμος.

«Έχουμε φθάσει σε ενίσχυση άνω του 80% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και του προσωπικού τους. Δεν είμαστε Γερμανία ή ΗΠΑ, έχουμε όρια στα προγράμματα βοήθειας. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλόγιστη χρήση των κονδυλίων που υπάρχουν σήμερα, καθώς υπάρχουν προβλέψεις για νέο κύμα κορονοϊού τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Κρατάμε πυρομαχικά γιατί δεν ξέρουμε τι έρχεται μπροστά μας» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.?