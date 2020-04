Τεχνολογία - Επιστήμη

Μώραλης στον ΑΝΤ1: Ο Δήμος Πειραιά εκτυπώνει και δωρίζει 3D ασπίδες προστασίας σε νοσοκομεία (βίντεο)

Για την πρωτοβουλία ενίσχυσης, γιατρών και νοσηλευτών, με προστατευτικά μέσα απέναντι στον κορονοϊό, μίλησε ο Δήμαρχος, στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".