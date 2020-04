Τεχνολογία - Επιστήμη

Βρέθηκε το αρχαιότερο στον κόσμο κρανίο Homo erectus

Κρανίο ηλικίας τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων ετών βρέθηκε σε ανασκαφές!

Ένα κρανίο ηλικίας τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων ετών, το οποίο βρέθηκε σε ανασκαφές στη Νότια Αφρική, είναι το αρχαιότερο απολίθωμα «Όρθιου Ανθρώπου» (Homo erectus) που έχει ποτέ ανακαλυφθεί στον κόσμο.

Η ανακάλυψη στην τοποθεσία Ντριμολέν, περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, όπου έχουν βρεθεί στο παρελθόν και άλλα σημαντικά απολιθώματα, δείχνει ότι ο εν λόγω πρόγονος μας, ο οποίος είχε προηγηθεί του «Έμφρονος Ανθρώπου» (Homo sapiens), είχε εμφανιστεί κατά 100.000 έως 200.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι εκτιμούσαν έως τώρα οι επιστήμονες. Επίσης, ενισχύει τη θεωρία ότι ο Homo erectus -όπως και ο Homo sapiens- εμφανίστηκε και εξελίχθηκε στην Αφρική και όχι στην Ασία, όπως πιστευόταν παλαιότερα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Αυστραλό καθηγητή 'Αντι Χέρις του Πανεπιστημίου La Trobe στη Μελβούρνη, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Science", συγκόλλησαν περισσότερα από 150 θραύσματα για να αποκαταστήσουν το κρανίο. Στην αρχή νόμιζαν ότι είχαν βρει το κρανίο κάποιου πιθήκου, αλλά στη συνέχεια έγινε αντιληπτή η πραγματική σημασία του απολιθώματος.

Όπως είπε ο Χέρις, «το κρανίο του Homo erectus που βρήκαμε και ανήκε πιθανώς σε άτομο ηλικίας δύο έως τριών ετών όταν πέθανε, δείχνει πως ο εγκέφαλος του ήταν ελαφρώς μόνο μικρότερος από τα άλλα δείγματα ενήλικων Homo erectus που έχουν βρεθεί».

Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ σήμερα στη Γη υπάρχει μόνο ένα είδος ανθρώπου, ο Homo sapiens, πριν δύο εκατομμύρια χρόνια στην Αφρική συνυπήρχαν τουλάχιστον τρία είδη, ο Homo erectus, ο Παράνθρωπος (Paranthropus robustus) και ο Αυστραλοπίθηκος (Australopithecus sediba). Η νέα ανακάλυψη επίσης ίσως σημαίνει ότι ο Αυστραλοπίθηκος δεν υπήρξε ο άμεσος πρόγονος του Homo erectus, όπως έχει υποστηριχθεί.