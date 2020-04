Πολιτισμός

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων μοιράζει “θετική ενέργεια”… από το σπίτι (βίντεο)

Οι εξαιρετικιοί μουσικοι της συναντήθηκαν διαδικτυακά για να παίξουν την μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη για το τραγούδι που περιγράφει την Αθήνα ως "χαρά της γης και της αυγής, μικρό γαλάζιο κρίνο".