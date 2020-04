Κόσμος

Κορονοϊός: μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων στη Γερμανία

Περισσότερα από 6.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα προστέθηκαν σε 24 ώρες. Ξεπέρασαν τους 500 οι νεκροί στην Ελβετία.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 6.082 τις τελευταίες 24 ώρες, καταγράφοντας μικρή μείωση σε σύγκριση με χθες (6.174 νέα κρούσματα), σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το κυβερνητικό Ινστιτούτο Robert Koch (RKI).

Η Γερμανία μετρά πλέον 85.778 κρούσματα από 79.696 χθες Παρασκευή, με τον μεγαλύτερο αριθμό των κρουσμάτων να καταγράφεται στη Βαυαρία, σύμφωνα με το RKI.

Οι θάνατοι από τη νόσο Covid-19 έχουν αυξηθεί σε 1.158, αναφέρει το RKI, από 1.017 νεκρούς έως την Παρασκευή.

Ξεπέρασαν τους 500 οι νεκροί στην Ελβετία

Ο απολογισμός των νεκρών από την επιδημία του νέου κορονοϊού στην Ελβετία ανέρχεται σε 540, έγινε σήμερα γνωστό από την αρχή δημόσιας υγείας της χώρας, με τον απολογισμό των θυμάτων να αυξάνεται από τους 484 χθες.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν νοσήσει από τον ιό ανέρχεται σήμερα σε 20.278 από 19.303 κρούσματα χθες.