Κόσμος

Κορονοϊός: 681 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία

Ελαφρά αύξηση σημειώνει ο ρυθμός μετάδοσης του ιού αλλά ο αριθμός των νεκρών είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα.

681 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ καταγράφηκαν 4.805 νέα κρούσματα, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση. Στο ίδιο διάστημα 1.238 ασθενείς ανέρρωσαν.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 124.632. Οι νεκροί έφτασαν πλέον τους 15.362. Παράλληλα, 20.996 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

3.994 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 29.010 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 55.270 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 49.118 και οι νεκροί 8.656 . Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 16.540 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 1. 977. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 10.824, με 607 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού συνεχίζει να σημειώνει ελαφρά αύξηση . Ο αριθμός των νεκρών, όμως, μειώνεται, αφού το προηγούμενο εικοσιτετράωρο οι ασθενείς που είχαν χάσει την ζωή τους ήταν 766 . Συγκρατημένη αισιοδοξία, επίσης, δημιουργεί το ότι περιορίσθηκε ελαφρά και ο αριθμός των ασθενών που εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.