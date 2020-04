Οικονομία

Σόιμπλε: τα κορονο-ομόλογα θα έκαναν την Ευρώπη πιο αδύναμη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η απόρριψη των ομολόγων κορονοϊού δεν αποτελεί ένδειξη έλλειψης αλληλεγγύης, υποστηρίζει ο Σόιμπλε.

Ο πρόεδρος του ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου (Bundestag), Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, εκφράζει την αντίθεσή του στα ομόλογα κορονοϊού, δηλαδή στον κοινό δανεισμό των ευρωπαϊκών χωρών για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας, ζητά όμως «τη μεγαλύτερη δυνατή αλληλεγγύη» στην Ευρώπη, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Die Zeit.

«Ο περιορισμός της -αναγκαίας- συζήτησης (για τη βοήθεια των πληττομένων χωρών) σε ένα εργαλείο δεν οδηγεί στην επίτευξη του στόχου, ιδίως όταν αναζωπυρώνεται μόνο από ισχυρογνωμοσύνη μία παλιά διαμάχη. Ακόμη και στην κρίση, θα πρέπει όποιος παίρνει τις αποφάσεις να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις πιθανές συνέπειες. Αυτό δεν θα συνέβαινε πλέον με τα κοινά χρέη. Τα ομόλογα κορονοϊού δεν θα καθιστούσαν την Ευρώπη ισχυρότερη αλλά πιο αδύναμη», τόνισε ο χριστιανοδημοκράτης πρώην ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών.

Ο κ. Σόιμπλε πρόσθεσε ότι «η απόρριψη των ομολόγων κορονοϊού δεν αποτελεί ένδειξη έλλειψης αλληλεγγύης», αντίθετα ανέφερε πως «πρέπει να προσφερθεί η μεγαλύτερη δυνατή αλληλεγγύη, αφού μόνο έτσι θα μπορέσει η Ευρώπη να ξεπεράσει αυτήν την κρίση». «Αν τα πράγματα δεν πάνε ξανά καλύτερα για τους άλλους, μακροπρόθεσμα θα πάνε σαφώς χειρότερα και για μας», προειδοποίησε.

Τώρα, το θέμα είναι «οι πληττόμενες χώρες της ΕΕ να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα, με τους κατά το δυνατόν ίδιους και χαμηλούς τόκους για την καταπολέμηση της κρίσης. Θα πρέπει να αυξηθεί ο υφιστάμενος όγκος του Ταμείου Διάσωσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και να αναλάβουν τις ευθύνες τους η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», σημείωσε ο πρόεδρος του ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Γερμανίας.