Life

Η Αθηνά Τραχήλη στον ΑΝΤ1 για τον κορονοϊό και την φροντίδα ζώων συντροφιάς (βίντεο)

H Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου μιλά για την εγκατάλειψη ζώων εν μέσω πανδημίας και δίνει συμβουλές καθαριότητας και απολύμανσης.