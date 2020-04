Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η εξέλιξη της πανδημίας στη δυτική Μακεδονία

Η αναλυτική εικόνα από τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Από τη δυτική Μακεδονία τα 16 από τα 73 θύματα στη χώρα μας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά την εξέλιξη των κρουσμάτων κορονοϊού.

Η εικόνα ως προς τα κρούσματα και τα ύποπτα κρούσματα για κορωνοϊό στην Δυτική Μακεδονία σήμερα (Κυριακή, 5 Απριλίου 2020) στα νοσοκομεία της Περιφέρειας έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ¨ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ¨

Σήμερα εστάλησαν τέσσερα (4) νέα δείγματα ύποπτα για κορονοϊό. Ένα άτομο βρίσκεται σε κατ΄ οίκον περιορισμό, ενώ νοσηλεύονται έξι (6) άτομα θετικά στον κορονοϊό και άλλα δύο (2) ύποπτα σε αναμονή αποτελεσμάτων.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ¨ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ¨

Οχτώ (8) νέες δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σήμερα. Από προηγούμενα αποτελέσματα δύο (2) είναι αρνητικά. Το σύνολο των εν αναμονή αποτελεσμάτων είναι δεκαέξι (16). Δεκαεννέα (19) περιστατικά νοσηλεύονται σε απλές κλίνες και άλλα (2) σε ΜΕΘ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Από αποτέλεσμα προηγούμενων δειγματοληψιών προέκυψαν δύο (2) θετικά δείγματα. Έξι (6) νοσηλεύονται ενώ το τελευταίο εικοσιτετράωρο υπήρξε ένας (1) θάνατος.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ¨ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ¨

Τρία (3) ύποπτα σε αναμονή αποτελεσμάτων εκ των οποίων τα δυο (2) νοσηλεύονται με υποκείμενο νόσημα και το ένα (1) είναι σε κατ΄ οίκον περιορισμό.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο δεν προσήλθε κανένα ύποπτο κρούσμα στο Νοσοκομείο. Σήμερα υπήρξε ενημέρωση για τέσσερα (4) αρνητικά αποτελέσματα από προηγούμενες δειγματοληψίες. Υπάρχουν δύο (2) άτομα σε αναμονή αποτελεσμάτων και ένα ύποπτο συνεχίζει να νοσηλεύεται σε θάλαμο COVID-19. Από τα δύο (2) σε κατ’ οίκον περιορισμό το ένα είναι αρνητικό ενώ από τα τέσσερα (4) χθεσινά ύποπτα, τα τρία (3) είναι αρνητικά και έφυγαν από τον θάλαμο νοσηλείας.

ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΑΠΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δεν έγινε καμία διακομιδή από Νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας σε τριτοβάθμια Νοσοκομεία το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικά από τα πέντε Νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας εστάλησαν μέχρι σήμερα 675 δείγματα, από τα οποία τα 116 βρέθηκαν θετικά και 477 αρνητικά.

Οι θάνατοι συνολικά ανέρχονται σε 16