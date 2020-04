Life

Ο Γιώργος Παπαδάκης κουρεύεται μόνος του (βίντεο)

Μένει στο σπίτι και κάνει ό,τι μπορεί ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» που έκανε τον…κουρέα του εαυτού του.