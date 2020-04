Κοινωνία

Δωρεάν η πρόσβαση από κινητά στις πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δωρεάν θα είναι η πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες από τα κινητά δίκτυα.

Πρόσβαση χωρίς χρέωση δεδομένων (zerorating) από κινητά δίκτυα, σε ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία, από την Τετάρτη 8 Απριλίου, έχει εξασφαλίσει η συνεργασία της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφίας Ζαχαράκη, και των παρόχων κινητής τηλεφωνίας της χώρας Cosmote, Vodafone και Wind.

Το τεράστιο έργο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τους μαθητές της χώρας μας διεκπεραιώνεται μέσω των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων που διατίθενται εμπορικά για κάθε νοικοκυριό, με κάλυψη που σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) υπερβαίνει το 99% σε όλη την Επικράτεια.

Στην προσπάθεια ενδυνάμωσης, στο μέγιστο βαθμό, των τεχνολογικών επιλογών που διατίθενται σε όλους τους πολίτες υπό τις παρούσες συνθήκες, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία των συναρμόδιων Υπουργείων και παραχώρησαν πρόσβαση χωρίς χρέωση στις κάτωθι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία: