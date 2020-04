Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Στόχος να μείνουμε κοντά στις ημερομηνίες των Πανελλαδικών (βίντεο)

Τι είπε για την ύλη των Παναλλαδικών εξετάσεων. Πως θα καλυφθεί η ύλη στις υπόλοιπες τάξεις. Πότε αναμένεται να ανοίξουν τα σχολεία.

Για τις ημερομηνίες των Πανελλαδικών, την ύλη αλλά και τις δράσεις του Υπουργείου μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Όπως είπε η κ. Κεραμέως ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση και είναι κρίσιμος αυτός ο μήνας και πρέπει να πειθαρχήσουμε στις οδηγίες των ειδικών. Σημείωσε ωστόσο,ότι πάμε πολύ καλά και οι προβλέψεις είναι συγκρατημένα αισιόδοξες.

Σχετικά με το κλείσιμο των σχολείων είπε ότι υπάρχει συζήτηση για παράταση του κλεισίματος και για μετά το Πάσχα, ωστόσο τόνισε ότι το Υπουργείο περιμένει την καθοδήγηση των ειδικών για το αν και πόσο θα παραταθεί το κλείσιμο.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι στόχος του Υπουγείου Παιδείας είναι "να μείνουμε κοντά στις ημερομηνίες των Πανελλαδικών, όπως γίνεται κάθε χρόνο" και πρόσθεσε πως "περιμένουμε το σήμα των ειδικών για να ορίσουμε ημερομηνίες".

Ανέφερε ακόμα ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να μειωθεί η ύλη για τις Πανελλαδικές, σημειώνοντας πάντως πως "περιμένουμε κάποια δεδομένα από τους ειδικούς για να μπορούμε να δώσουμε ξεκάθαρες οδηγίες", ενώ τόνισε ότι θα δοθούν ξεκάθαρες οδηγίες για το πως θα καλυφθεί η ύλη σε όλες τις τάξεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι αυξάνεται συνεχώς η συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ ανέφερε ότι από τετάρτη θα είναι χωρίς χρέωση οι ψηφιακές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.