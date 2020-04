Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Όσο πιο αυστηρά είναι τα μέτρα, τόσο νωρίτερα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα

Πότε «προβλέπει» ο Υπουργός Εσωτερικών την επιστροφή στην κανονικότητα. Τι γίνεται με το «Βοήθεια στο Σπίτι plus».

«Όσο πιο πολύ και αυστηρά εφαρμόζουμε τα μέτρα, τόσο νωρίτερα θα έρθει η μέρα που σταδιακά θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα», επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα το πρωί στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Alpha 98,9 και Θέμα 104,6. Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «δεν έχουμε σενάριο περικοπών μισθών στον δημόσιο τομέα».

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα μέτρα που λήφθηκαν είχαν κρίσιμο ρόλο στο να κρατηθεί η χώρα μας στον περιορισμό των κρουσμάτων, ενώ εξέφρασε την ελπίδα «να κρατηθούμε χαμηλά και αυτό είναι το μεγάλο μας όπλο για να επανεκκινήσουμε από σχετικά καλύτερη αφετηρία».

«Ελπίζουμε», πρόσθεσε, «ότι με τα περιοριστικά μέτρα θα καταφέρουμε να εξομαλύνουμε την κατάσταση της οικονομίας τον Απρίλιο και τον Μάιο». Τόνισε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι στο ότι η οικονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης, συνολικά του κόσμου, θα πληγεί σκληρά. «Όσο μένει η καραντίνα τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ύφεση», συμπλήρωσε.

Δεν παρέλειψε να τονίσει την ανάγκη «να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και χωρίς κομματική ιδιοτέλεια», καθώς «έχουμε σκληρή δουλειά τα επόμενα χρόνια για να ανορθώσουμε την κοινωνία και την οικονομία μαζί».

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες του υπουργείου του, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Έχουμε να κάνουμε δύο δουλειές: η μια είναι να κρατήσουμε όρθιους τους δήμους και να προσφέρουν υπηρεσίες, αλλά και να αντιμετωπίσουν λειτουργικά προβλήματα, όπως οικονομικά, επειδή πολλοί λογαριασμοί ΔΕΗ δεν πληρώνονται και υπάρχουν απώλειες εσόδων και έχουμε ήδη βρει αρκετές λύσεις γι' αυτό. Η δεύτερη έχει να κάνει με το μεγάλο δίκτυο αλληλεγγύης και ανθρωπισμού για τους συμπολίτες που έχουν περισσότερη ανάγκη το Βοήθεια στο Σπίτι plus». Όπως εξήγησε «είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά για 75.000 δικαιούχους στην οποία συνεισφέρουν εθελοντές και εργαζόμενοι σε δήμους».

Όσον αφορά την πρωτοβουλία για το πρόγραμμα σίτισης ο υπουργός Εσωτερικών είπε: «Δίνουμε αρκετά εκατομμύρια σε περιφέρειες και δήμους, για να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες που σιτίζονταν από την εκκλησία -και τώρα λόγω των απαγορεύσεων αυτό δεν συμβαίνει- είναι ευθύνη μας και ευθύνη των δήμων να τους πηγαίνει φαγητό δύο φορές την ημέρα. Είναι βασική αποστολή μας να εξασφαλίσουμε ότι θα τρώνε δεκάδες χιλιάδες άτομα. Η εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας. Το υπουργείο Εσωτερικών θα ελέγξει μεθοδικά πώς προχωράει η δουλειά. Δεν θα δώσουμε χρήματα για να μην αξιοποιηθούν. Απαίτηση της κοινωνίας και των πολιτών είναι και το τελευταίο ευρώ να πιάσει τόπο».