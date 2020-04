Κοινωνία

“Έσπρωχναν” κοκαΐνη σε στέκια της Αθήνας (εικόνες)

Συνελήφθησαν από την Δίωξη Ναρκωτικών. Πως δρούσαν...

Στα χέρια της Δίωξης Ναρκωτικών έπεσαν στην Αργυρούπολη δύο αλλοδαποί (άνδρας και γυναίκα), για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση εγκληματικών κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για ζευγάρι αλλοδαπών διακινητών ναρκωτικών, εντοπίσθηκαν οι ανωτέρω και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω δραστηριοποιούντο συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο που επέβαιναν, καθώς και στο διαμέρισμα στον Βύρωνα που διέμεναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- ποσότητα κοκαΐνης βάρους -729,3- γραμμαρίων (σε 220 συσκευασίες)

- σκόνη άγνωστης χημικής συστάσεως βάρους -280- γραμμαρίων

- 45 ευρώ

- 70 χαρτονομίσματα Γουινέας

- 4 κινητά τηλέφωνα

- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας Επίσης κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που επέβαιναν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.