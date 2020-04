Οικονομία

Βρούτσης στον ΑΝΤ1: παράταση στην Άδεια Ειδικού Σκοπού για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε θα παραταθεί η διορία για το μέτρο που έληγε στις 10 Απριλίου. Τι είπε για τους ανέργους και τους εργαζόμενους στον Τουρισμό.

Την παράταση της Άδειας Ειδικού Σκοπού για τους ιδιωτικούς υπολλήλους ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο κ. Βρούτσης, η Άδεια Ειδικού Σκοπού για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, η οποία έληγε στις 10 Απριλίου, παρατέινεται έως τις 24 Απριλίου.

Η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας αναμένεται να εκδοθεί σήμερα το βράδυ και θα περιλαμβάνει τις ερμηνευτικές της διαδικασίας από εδώ και πέρα.

Οι όροι, ωστόσο, παραμένουν ίδιοι, όπως διευκρίνησε ο υπουργός. Δηλαδή από τις ημέρες της Άδειας Ειδικού Σκοπού τα 2/3 καλύπτονται από τον εργοδότη, και το 1/3 από το κράτος.

Ο υπουργός τόνισε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα τα τρία συναρμόδια υπουργεία, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, θα διαμορφώσουν ένα σχέδιο επανατοποθέτηςησς πάνω στον πληθυσμό που θα βρεθεί στην ανεργία, ενώ υπενθύμισε ότι άμεσα βγαίνει η κοινωφελής εργασία, με 36.000 θέσεις εργασίας.

Αναφέρθηκε δε και στους εργαζόμενους στον Τουρισμό, λέγοντας ότι εκείνοι καλύπτονται από τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τους μακροχρόνια ανέργους και συγκεκριμένα από την παράταση του επιδόματος ανεργίας κατά δύο μήνες. “Θα τους καλύψουμε και με νέες αποφάσεις” πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο κ. Βρούτσης σημείωσε ότι η κυβέρνηση “κρατά καύσιμα” ώστε όταν βγούμε από την κρίση, να κάνουμε μια δυναμική επανεκκίνηση. “Οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι γενναίες και επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό” πρόσθεσε ο ίδιος.

Για την εκ περιτροπής απασχόληση τόνισε ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο, που εντάσσεται στο πλαίσιο της ευέλικτης εργασίας. “Στις επιχειρήσεις που καταρρέουν λέμε να σταματήσουν τις μαζικές απολύσεις και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της εκ περιτροπής απασχόλησης. Για πόσο; Για ένα μήνα μόνο, γιατί εάν τελειώσει η κρίση τον Μάιο, σταματάει να υπάρχει αυτό το μέτρο” εξήγησε ο υπουργός. “Σώζουμε θέσεις εργασίας, σώζουμε επιχειρήσεις” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης.

Σχολιάζοντας την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ο υπουργός Εργασίας τόνισε: “Ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε με μεγάλη καθυστέρηση γιατί υπήρξε αμηχανία, διότι βρέθηκε μπροστά σε ένα γεγονός που ολόκληρη η Ευρώπη φιλοξένησε στα πρωτοσέλιδα της. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπει αυτό που βλέπουν όλοι οι άλλοι…”