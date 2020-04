Τεχνολογία - Επιστήμη

“Ροζ υπερπανσέληνος”: απόψε το μεγαλύτερο και πιο φωτεινό φεγγάρι του έτους

Έρχεται η τρίτη και καλύτερη από τις συνολικά τέσσερις υπερπανσελήνους του 2020!

Το μεγαλύτερο και πιο φωτεινό φεγγάρι του φετινού έτους θα εμφανιστεί απόψε, καθώς θα συμβεί η τρίτη (και καλύτερη) από τις συνολικά τέσσερις υπερπανσελήνους του 2020.

Στις 21:08 ώρα Ελλάδας απόψε η Σελήνη θα πλησιάσει τη Γη στο κοντινότερο σημείο της για φέτος, σε απόσταση 356.907 χιλιομέτρων (περίγειο). Μερικές ώρες αργότερα, στις 05:35 ώρα Ελλάδας της Πέμπτης, θα υπάρξει πανσέληνος. Η σχεδόν σύμπτωση της πανσελήνου με το περίγειο του φεγγαριού αναμένεται να οδηγήσει σε ένταση του φαινομένου των παλιρροιών.

Όταν η πανσέληνος βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, τότε το φεγγάρι φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο στα μάτια των παρατηρητών. Μάλιστα ο δορυφόρος της Γης θα φαίνεται απόψε να έχει και έναν συνοδό στον ουρανό, ο οποίος θα είναι ο Στάχυς, ο φωτεινότερος αστέρας α (άλφα) του αστερισμού της Παρθένου.

Η "ροζ υπερπανσέληνος" ονομάζεται έτσι λόγω του χρώματος που αποκτά καθώς η ατμόσφαιρα της Γης διαλύει τα μπλε και πράσινα κύματα φωτός και αφήνει μόνο τα κόκκινα, τα πορτοκαλί και τα κίτρινα.

Η επόμενη και τελευταία υπερπανσέληνος του έτους θα λάβει χώρα στις 7 Μαΐου. Αντίθετα, η Σελήνη θα βρεθεί στο πιο μακρινό σημείο της ελλειπτικής τροχιάς της από τη Γη (απόγειο) στις 31 Οκτωβρίου. Την ημέρα εκείνη η πανσέληνος θα φαίνεται σχεδόν 14% μικρότερη από ό,τι απόψε.