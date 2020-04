Πολιτική

Μήνυμα Μητσοτάκη στους ομογενείς: θα τα καταφέρουμε!

Μαζί με την παράνομη εισβολή μεταναστών στα σύνορα μας, δεχτήκαμε και την επίθεση αυτού του αόρατου εχθρού κατά της υγείας, τονίζει ο πρωθυπουργός.

Μήνυμα προς τους Ομογενείς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής λόγω της πανδημίας του κορονοϊού στέλνει, με μήνυμά του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Η Ελλάδα μπαίνει ήδη στον δεύτερο μήνα των έκτακτων μέτρων που μας επέβαλε η πανδημία. Μαζί με την παράνομη εισβολή μεταναστών στα σύνορα μας, δεχτήκαμε και την επίθεση αυτού του αόρατου εχθρού κατά της υγείας. Την πρώτη μάχη την κερδίσαμε. Ενώ τη δεύτερη, την κερδίζουμε καθημερινά. Με γρήγορες και τολμηρές αποφάσεις της κυβέρνησης. Με κινητοποίηση του κράτους. Και με υπεύθυνη στάση όλων των πολιτών σε πόλεις και χωριά" τονίζει ο πρωθυπουργός και προσθέτει:

"Τούτες τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μου είναι και στους αδελφούς μας πέρα από τα σύνορα. Στους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται -και ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών, και της Νέας Υόρκης, που μετρούν πολλά κρούσματα και, δυστυχώς, απώλειες από τον Covid-19. Η Μητέρα πατρίδα είναι κοντά τους! Η εμπειρία από την χώρα μας δείχνει πως η ψυχραιμία και η αλληλεγγύη φέρνουν αποτέλεσμα. Ας μείνετε, λοιπόν, σπίτι, φροντίζοντας την προσωπική σας υγιεινή και τους πιο ευάλωτους. Και στοιχηθείτε ο ένας δίπλα στον άλλο. Η Πρεσβεία και τα προξενεία μας θα είναι πάντα ανοιχτά για σας. Και οι ομογενειακές οργανώσεις με την Εκκλησία μας αποτελούν ένα σταθερό δίκτυο προσφοράς και αλληλοβοήθειας.

Ταξιδέψτε, τέλος, νοερά, για να πάρετε κουράγιο από την πατρίδα, μειώνοντας έτσι την απόσταση ανάμεσά μας: Επικοινωνήστε με συγγενείς. Παρακολουθήστε στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο ελληνικά προγράμματα. Γνωρίστε την νέα πλατφόρμα μας www.greecefromhome.com. Δοκιμάστε μαθήματα ελληνικών. Και με τις αναμνήσεις απ’ τα ταξίδια σας εδώ, βάλτε χρώμα στο γκρίζο που πρόσκαιρα μάς πολιορκεί.

Συμπατριώτες μου, οι παππούδες και οι γονείς σας ξεκίνησαν από μία μικρή χώρα δίχως μέσα, αλλά με αστείρευτη δύναμη και επινοητικότητα. Στέριωσαν και πέτυχαν στις νέες πατρίδες, κατανικώντας κάθε δυσκολία. Έτσι και εμείς, τώρα, θα τα καταφέρουμε. Με υπευθυνότητα και πειθαρχία, σύντομα η περιπέτεια της πανδημίας θα περάσει. Κι εκείνη η στιγμή πρέπει να μας βρει υγιείς και με το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Για να ξαναβρεθούμε, ενωμένοι και δυνατοί, το καλοκαίρι, στην πατρίδα.

Η Ελλάδα έχει πάντα ανάγκη τη στήριξη των παιδιών της. Και αυτά, όπου κι αν ζουν, έχουν πάντα ανάγκη τον λαμπρό της ήλιο και τις γαλανές της θάλασσες. Εύχομαι υγεία και κουράγιο σε όλους, Και με το καλό να ανταμώσουμε!".