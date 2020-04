Αθλητικά

Ανήσυχος για την ψυχική υγεία των αθλητών ο Φελπς

Η μετάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων για το καλοκαίρι του 2021, είναι η σημαντικότερη επίπτωση που έφερε η πανδημία του κορονοϊού στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, τοποθετήθηκε και ο Μάικλ Φελπς, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για αποσταθεροποίηση της ψυχικής υγείας των αθλητών από αυτήν την αναβολή.

Ως ο πλέον επιτυχημένος πρωταθλητής της κορυφαίας διοργάνωσης και ως ένας από τους πλέον αρμόδιους, δεδομένου ότι έχει παραδεχθεί πως ταλαιπωρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα από την κατάθλιψη, ο Αμερικανός πρώην κολυμβητής, σχολίασε, μιλώντας στο NBC Sports:

«Πραγματικά, θέλω όλοι να βεβαιωθούμε ότι θα φροντίσουν για την ψυχική τους υγεία. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό τώρα», δήλωσε ο κάτοχος 23 (!) χρυσών, τριών αργυρών και δύο χάλκινων Ολυμπιακών μεταλλίων και πρόσθεσε: «Είναι η ζωή μας. Περνάμε μια συγκεκριμένη περίοδο για τέσσερα χρόνια. Ξέρουμε ακριβώς πότε θα συμβεί, τα σώματα είναι έτοιμα για αυτό, και ακριβώς σε αυτό το χρονικό σημείο, οι αθλητές καλούνται να περιμένουν. Ελπίζω πραγματικά, ότι δεν θα δούμε αύξηση του ποσοστού αυτοκτονίας για τους αθλητές εξ΄ αιτίας αυτού».

Όσον αφορά στην προσωπική του μάχη με την κατάθλιψη ο κορυφαίος κολυμβητής, επισήμανε: «Θα είμαι ο πρώτος που θα παραδεχτώ ότι παραμένω κάποιος που εξακολουθεί να πάσχει από κατάθλιψη και άγχος. Μπορώ να πω ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες, είμαι μία ή δύο ημέρες δύσκολες. Και είμαι βέβαιος, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εάν βρίσκεστε σε ένα μέρος όπου χρειάζεστε βοήθεια, απευθυνθείτε και ζητήστε βοήθεια. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο για εμένα, μπορώ να καταλάβω για κάποιον που το περνάει. Ταυτόχρονα, ήταν κάτι που άλλαξε τη ζωή μου. Για να είμαι ειλικρινής, έσωσε τη ζωή μου».