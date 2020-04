Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τοπικές βροχές και διατήρηση των θυελλωδών ανέμων την Τετάρτη. Οδηγίες για τους καλλιεργητές

Στα ανατολικά και νότια την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός.

Οι βοριάδες θα σημειώσουν μικρή εξασθένηση, όμως θα πνέουν στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ, μέχρι το μεσημέρι στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα δυτικά και τα βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, διαπιστώνει τη σκωρίαση στη φακή. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοση του. Έναρξη της σκωρίασης έχει παρατηρηθεί στις πρώιµες καλλιέργειες µε φακές στους Νοµούς Μαγνησίας και Λάρισας αναµένεται και στους άλλους νοµούς.

Συµπτώµατα: Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων σχηµατίζονται µικρές φλύκταινες οι οποίες ανοίγουν και εµφανίζονται τα σπόρια του µύκητα που έχουν χρώµα σκουριάς. Η έντονη προσβολή προκαλεί ξήρανση των φύλλων, πρόωρη φυλλόπτωση και µείωση ή καταστροφή της παραγωγής. Παρόµοιες φλύκταινες εµφανίζονται στους µίσχους, στα στελέχη και στους λοβούς.

Τα σπόρια του µύκητα µεταφέρονται σε µικρές και µεγάλες αποστάσεις µε την βροχή και τον άνεµο. Συνθήκες ανάπτυξης: Για τη βλάστηση των σπορίων του µύκητα και την µόλυνση των φυτών είναι απαραίτητη η παρουσία νερού στα φύλλα (από βροχή, δρόσο, πότισµα).

Άριστη θερµοκρασία ανάπτυξης του παθογόνου είναι 17-23oC και διαβροχή φύλλων 6-8 ώρες. Συστάσεις: Να γίνουν ψεκασµοί µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων στις καλλιέργειες των ψυχανθών και επανάληψη αυτών µετά από βροχή και µέχρι την άνθηση, µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: