Κορονοϊός: Οι ημερομηνίες καταβολής των 800 ευρώ

Πρόστιμο 1.200 ευρώ σε εργοδότες, αν απασχολούν εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης εργασίας, προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας.

«Εκδώσαμε σήμερα τη νέα ερμηνευτική εγκύκλιο, με την οποία καθορίζουμε με απόλυτη ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα των υποβολών και διορθώσεων των ηλεκτρονικών εντύπων εργοδοτών-εργαζομένων, καθώς και των καταβολών των 800 ευρώ στους δικαιούχους» αναφέρει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, σε γραπτή δήλωσή του.

Παράλληλα, προσθέτει: «με υπουργική απόφαση, επεκτείνουμε την ισχύ της άδειας ειδικού σκοπού, μέχρι τις 24.4.2020, που κανονικά θα έληγε στις 10.4.2020. Δημιουργούμε ένα ευνοϊκό πλαίσιο εξυπηρέτησης για όλους τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις και διευκολύνουμε την καθημερινότητα στους εργαζόμενους γονείς».

Ειδικά, όσον αφορά τους εργαζόμενους, για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, για διορθώσεις/συμπληρώσεις/ανακλήσεις υποβολής εντύπων-καταβολές αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ορίζονται τα εξής:

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή και έχουν λάβει γνωστοποίηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τις επιχειρήσεις-εργοδότες τους, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων σε τρεις φάσεις των 10 ημερών:

Α' φάση (χρονικό διάστημα από 1/4 έως και 10/4)

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, ως ακολούθως:

Την 1/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 2/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 3/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 4/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 5/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 6/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 7/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 8/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 9/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 10/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0

Διορθώσεις-συμπληρώσεις-ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων, μετά την ολοκλήρωση της α' φάσης υποβολών, από 11/4 έως και 13/4.

Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 15/4 έως και 17/4.

Μετά το πέρας του διαστήματος της Α' φάσης για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι εργαζόμενοι- είτε δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση είτε οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή σε μεταγενέστερο χρόνο -μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ως ακολούθως:

Β' φάση (χρονικό διάστημα από 11/4 έως και 20/4)

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, ως ακολούθως:

Την 11/4/2020, όσων εργαζόμενων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 12/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 13/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 14/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 15/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 16/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 17/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 18/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 19/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 20/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0

Διορθώσεις-συμπληρώσεις-ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων, μετά την ολοκλήρωση της β' φάσης υποβολών, από 21/4 έως και 23/4.

Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 27/4 έως και 30/4.

Μετά το πέρας του διαστήματος της Β' φάσης για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι εργαζόμενοι δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να την υποβάλλουν, ως ακολούθως:

Γ' φάση (χρονικό διάστημα από 21/4 έως και 30/4)

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, ως ακολούθως:

Την 21/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 22/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 23/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 24/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 25/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 26/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 27/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 28/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 29/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 30/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0

Διορθώσεις-συμπληρώσεις-ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων, μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης υποβολών, από 1/5 έως και 3/5.

Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 5/5 έως και 10/5.

Πρόστιμα σε εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης εργασίας

Πρόστιμο, ύψους 1.200 ευρώ, σε εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης εργασίας προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1.

Εξειδικεύοντας, ο κ. Βρούτσης δήλωσε ότι υπέγραψε υπουργική απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες, μέσα στην οποία ενσωματώνονται κυρώσεις για τους ασυνεπείς εργοδότες και γι' αυτούς που παρουσιάζουν καταχρηστική συμπεριφορά και, συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις εκείνες «που καλούν και πάλι τους εργαζόμενους να δουλέψουν, ενώ έχουν κάνει αναστολή της σύμβασης εργασίας τους». «Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα επιβάλλεται πρόστιμο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο είναι 1.200 ευρώ ανά εργαζόμενο» ανέφερε χαρακτηριστικά.