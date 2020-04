Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Σκέψεις για μείωση ΕΝΦΙΑ σε ιδιοκτήτες ακινήτων που χάνουν ενοίκιο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για ποιους ισχύει η μείωση ενοικίου και τι θα γίνει με τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Τι είπε για τους παραγωγούς, αλλά και για τα δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια.

Για την άδεια ειδικού σκοπού, τις μειώσεις στα ενοίκια όσων πλήττονται από την κρίση αλλά και το ενδεχάομενο μείωσης του ΕΝΦΙΑ για ιδιοκτήτες που που δέχονται μείωση ενοικίου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης δεν πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού η οποία επεκτείνεται στο Δημόσιο.

Την ίδια ώρα, σχετικά με την επέκταση στην μείωση του ενοικίου σε όσους πλήττοντα από την κρίση ο Υπουργός τόνισε ότι έπρεπε να γίνει και διευκρίνισε ότι όσοι χάνουν εισόδημα λόγω κρίσης δικαιούνται την μείωση ενοικίου.

Σημείωσε ακόμα ότι αναμένεται να δοθούν φορολογικά κίνητρα και στους ιδιοκτήτες ακινήτων για το -40% που θα χάσουν από το ενοίκιο που παίρνουν, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν σκέψεις να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ κατά 25% σε ιδιοκτήτες ακινήτων που δέχονται μείωση ενοικίου.

Για τις λαϊκές αγορές είπε ότι σήμερα θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα ορίζει τα εξής: Οι παραγωγοί θα έχουν 3 μέρες περιθώριο να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση στην Αστυνομία τον μόνιμο τόπο κατοικίας τους, στην Αθήνα. Θα μπορούν να πηγαίνουν στην λαϊκή και να πωλούν τα προϊόντα τους, τα οποία θα τα παραλαμβάνουν μέσω μεταφορικής στην Αθήνα. «Με αυτόν τον τρόπο και οι παραγωγοί θα είναι στις λαϊκές αγορές και θα κάνουν τη δουλειά τους - και θα κρατούνται και οι τιμές χαμηλά- και δεν θα υπάρχει το υγειονομικό πρόβλημα να πηγαίνουν από τη μία περιφέρεια στην άλλη και να φοβόμαστε τη διασπορά του ιού», είπε ο υπουργός.

Αναφορικά με τα δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι σήμερα θα ανακοινωθούν τα σχετικά μέτρα από την Υπουργό Παιδείας, σημειώνοντας πάντως ότι "οι υπηρεσίες που δεν παρέχονται δεν πρέπει να πληρώνονται", ενώ απαντώντας σε ερώτηση για την τηλεκπαίδευση είπε πως αυτό είναι μια υπηρεσία που δίνεται.

Σε ερώτηση σχετικά με τη συνεδρίαση του Eurogroup ο υπουργός ανέφερε ότι: «Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών του Βορά και του Νότου. Είναι προφανές ότι έχουμε συνασπίσει τις δυνάμεις μας με τις δυνάμεις του Νότου, με τις δυνάμεις δηλαδή που θέλουν τα ευρωομόλογα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις» και τέλος για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο κανονικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, είπε ότι «είναι μια εθνική επιτυχία. Θα χρηματοδοτείται ευκολότερα η ελληνική οικονομία».