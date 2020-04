Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: Κέντρο - πρότυπο για την φιλοξενία αστέγων (εικόνες)

Οι διαδικασίες λειτουργίας της δομής επιταχύνθηκαν λόγω κορονοϊού, αλλά όπως επισημαίνεται θα εξυπηρετεί όσους έχουν ανάγκη και μετά την κρίση.

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα Τετάρτη το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του δήμου Αθηναίων, που πρόκειται για μία από τις πλέον σύγχρονες δομές, με εξειδικευμένο προσωπικό και στην οποία μπορούν να φιλοξενηθούν έως και 400 άστεγοι της πόλης. Πρόκειται για δομή, οι διαδικασίες λειτουργίας της οποίας επιταχύνθηκαν λόγω κορονοϊού, αλλά όπως επισημαίνεται θα εξυπηρετεί όσους έχουν ανάγκη και μετά την κρίση.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «η πλήρως ανακαινισμένη νέα δομή, στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Λιοσίων, δέχεται ήδη τους πρώτους της φιλοξενούμενους που μέχρι χθες ζούσαν στον δρόμο. Ήδη, χάρη στις συστηματικές και άοκνες προσπάθειες των ομάδων του streetwork, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 100 άτομα έτοιμα να ενταχθούν στη νέα δομή. Τη σημαντική αυτή προσπάθεια συνδράμουν με την εμπειρία και τις γνώσεις των ανθρώπων τους οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στην προστασία των αστέγων, όπως o Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η Αποστολή, η Praksis, οι Γιατροί του Κόσμου, η Equal Society κ.ά.

Κινητές μονάδες του Δήμου Αθηναίων αλλά και των συνεργαζόμενων φορέων βρίσκονται από σήμερα στη νέα δομή, ώστε να πραγματοποιηθεί κοινωνική εκτίμηση κάθε ενδιαφερομένου και στη συνέχεια να υποβληθεί σε κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας πραγματοποιεί τεστ για τον κορονοϊό. Σε περίπτωση κρούσματος, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον ΕΟΔΥ διαδικασία καραντίνας / απομόνωσης σε ειδικούς χώρους εντός της δομής.

Η νέα δομή αποτελείται από τρεις πολυκατοικίες στις οποίες λειτουργούν Κέντρο Ημέρας, Υπνωτήριο και Ξενώνας. Στο Κέντρο Ημέρας που διαθέτει λουτρά και πλυντήρια οι άστεγοι μπορούν να πλύνουν τα ρούχα τους και να κάνουν ατομικό λουτρό. Υπάρχουν χώροι φύλαξης των προσωπικών τους αντικειμένων και χώροι όπου οι άστεγοι μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο, να παρακολουθήσουν τηλεόραση αλλά και δυνατότητα σίτισης. Στο Υπνωτήριο ο άστεγος μπορεί να βρει ένα ασφαλές καταφύγιο για να κοιμηθεί, χωρίς ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες ενώ στον Ξενώνα μπορεί να μένει για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για να επαναταχτεί στην κοινωνία.

Η σίτιση των ωφελουμένων, που θα περιλαμβάνει τρία γεύματα ημερησίως (πρωινό, μεσημεριανό γεύμα, δείπνο), θα πραγματοποιείται στη δομή ενώ θα υπάρχει φύλαξη και σχολαστική καθημερινή καθαριότητα όλων των χώρων του κτιρίου. Κάθε διαμέρισμα της νέας δομής διαθέτει το δικό του μπάνιο, κουζίνα με ψυγείο και τηλεόραση. Όλα τα διαμερίσματα διαθέτουν διπλά τζάμια, θέρμανση με φυσικό αέριο και πυρασφάλεια.

Στις δομές, που είναι 24ωρης λειτουργίας και στελεχώνονται από ιατρούς, φροντιστές, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, οι ωφελούμενοι εκτός από σίτιση και στέγη, θα λαμβάνουν ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα και ψυχοκοινωνική στήριξη. Τις επόμενες εβδομάδες θα μεταφερθούν στη δομή οι ωφελούμενοι του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων που σήμερα φιλοξενούνται στο λεγόμενο «ξενοδοχείο των αστέγων»».

Στόχος η επανένταξη των αστέγων

Στόχος του Δήμου Αθηναίων είναι οι άνθρωποι που θα ενταχθούν στις δομές, με την κατάλληλη υποστήριξη και τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων, να ισορροπήσουν, ψυχολογικά, σωματικά και κοινωνικά, ώστε να επιστρέψουν στην κοινωνία.

Επισημαίνεται ότι με αυτή τη δομή ο Δήμος Αθηναίων μπορεί να καλύψει πλήρως τις στεγαστικές ανάγκες του άστεγου πληθυσμού της πόλης, όπως αυτός έχει καταγραφεί από τις επίσημες έρευνες των τελευταίων ετών. «Μία από τις μεγάλες μάχες που δίνει ο δήμος μας αυτήν την περίοδο, είναι η μάχη με το χρόνο. Να ανασυνταχθούμε και να ανατάξουμε τις δυνάμεις μας για να προστατέψουμε κυρίως τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας. Μία τέτοια μάχη δώσαμε για την δημιουργία της νέας δομής που θα φιλοξενήσει τους άστεγους της Αθήνας» σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

«Την κερδίσαμε έχοντας πάρει μία ανάσα για το γεγονός ότι μπορούμε να τους προσφέρουμε ασφάλεια από την πανδημία αλλά και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, για τώρα και για πάντα. Γιατί πρόκειται για μία δομή που ολοκληρώθηκε με όλες τις προδιαγραφές για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης και μετά την κρίση. Ανήκει στα έργα εκείνα που κάνουμε τώρα, αξιοποιώντας δημιουργικά την πίεση της περιόδου αυτής. Μπορεί να κερδίσαμε σε αυτόν τον αγώνα ταχύτητας αλλά η αλληλεγγύη και η πρόνοια, παραμένει για τον Δήμο των Αθηναίων, ένας αγώνας αντοχής. Μαραθώνιος» τόνισε.