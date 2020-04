Life

Κορονοϊός: “κλεισμένα” για εβδομάδες τα κομμωτήρια, μετά την άρση των μέτρων

Κάποιοι κομμωτές δίνουν οδηγίες μέσω τηλεφώνου και βιντεοκλήσης σε ανυπόμονους πελάτες για ένα μικρό «συμμάζεμα».

«Φωτιά» έχουν πάρει τα τηλέφωνα των κομμωτηρίων από άτομα κάθε φύλου και ηλικίας που καλούν για να διεκδικήσουν την «πρωτιά» στην περιποίηση της κόμης τους, όταν αρθούν οι απαγορεύσεις και αρχίσουν να δουλεύουν και πάλι τα «ψαλίδια».

Τα κομμωτήρια έχουν κατεβάσει ρολά αυτό το διάστημα, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού, αλλά οι πελάτες ζητούν να κλείσουν ραντεβού, παίρνοντας σειρά προτεραιότητας, ώστε να είναι από τους πρώτους που θα καθίσουν στον λουτήρα.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Σωματείου Κουρέων και Κομμωτών Θεσσαλονίκης και Περιχώρων Παύλος Κολοβός, οι πελάτες επικοινωνούν με τους κομμωτές τους θέλοντας να διασφαλίσουν ότι θα περιποιηθούν την εικόνα τους αμέσως μόλις λήξει αυτή η περίοδος. «Θεωρητικά, αν κάναμε ένα γρήγορο υπολογισμό, είναι ήδη κλεισμένες οι δύο πρώτες δύο εβδομάδες», λέει ο κ. Κολοβός, που ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα εδώ και 35χρόνια.

Κάποιοι κομμωτές δίνουν, μάλιστα, οδηγίες, μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης για απλές διαδικασίες, ώστε να υπάρξει ένα μικρό «συμμάζεμα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Κολοβός. «Δίνουμε συμβουλές, κυρίως σε άνδρες, προκειμένου να κουρευτούν μέχρι να τους πιάσουμε και πάλι στα χέρια μας εμείς», λέει και εξηγεί πως για τις γυναίκες είναι λίγο πιο περίπλοκη η κατάσταση, διότι μία από τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν στο κομμωτήριο είναι η βαφή των μαλλιών, που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση.

«Φροντίζουμε να τις καθοδηγούμε, ώστε να μην προβούν σε αποτυχημένες απόπειρες και αντιμετωπίσουμε μετά τη δυσκολία να επαναφέρουμε τα μαλλιά στην προηγούμενή τους μορφή», εξηγεί ο πρόεδρος του Σωματείου Κουρέων και Κομμωτών Θεσσαλονίκης και Περιχώρων, που αριθμεί περίπου 1700 μέλη. Στη σελίδα, δε, του Σωματείου στο facebook, υπάρχουν και οδηγίες αυτοπεριποίησης γι' αυτή την περίοδο.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες για κομμωτές που δουλεύουν σε σπίτια αυτό τον καιρό, ο ταμίας του Σωματείου Γιάννης Τριανταφύλλου παροτρύνει τους πελάτες να μην προβαίνουν σε αυτές στις κινήσεις, για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους, ενόσω είναι σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό.