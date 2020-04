Πολιτισμός

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ζητά τα ονόματα νεκρών και ασθενών από τον κορονοϊό

Γιατί καλεί πιστούς να του στείλουν με ειδικές φόρμες τα ονόματα κεκοιμημένων και ασθενών που "χτυπήθηκαν" από την πανδημία

Μήνυμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος προς όλους τους πιστούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Με το μήνυμά του τους καλεί να του αποστέλλουν με ειδικές φόρμες όλα τα ονόματα των κεκοιμημένων συγγενών και φίλων που έφυγαν χτυπημένοι από τον κορονοϊό, αλλά και όλα τα ονόματα των δικών τους ανθρώπων που νοσούν εξαιτίας αυτού.

Όπως τονίζει, ο ίδιος θα εύχεται και θα προσεύχεται καθημερινά υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων τελώντας τρισάγιο και υπέρ ταχείας αναρρώσεως και υγείας των ασθενούντων. Αυτό θα γίνεται εναλλάξ και σε ζωντανή μετάδοση από το παρεκκλήσιο της Αρχιεπισκοπής.

Χθες, τελέστηκε τρισάγιο για τους κεκοιμημένους στις 12.30, ώρα Αμερικής, (19.30, ώρα Ελλάδας) και σήμερα θα τελεστεί δέηση υπέρ υγείας των νοσούντων από τον ιό, την ίδια ώρα.

Οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν στον Αρχιεπίσκοπο όλα τα ονόματα μέσω facebook και twitter συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπο: https://forms.123formbuilder.io/form-5378137/COVID19-Elpidophoros-Prayer-Service