Κορονοϊός: κίνδυνος για παγκόσμια έλλειψη προφυλακτικών

Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι κάτι τέτοιο θα είχε καταστροφικές συνέπειες.

Μια παγκόσμια έλλειψη προφυλακτικών διαφαίνεται στον ορίζοντα λόγω της παράλυσης πολλών εργοστασίων παραγωγής και δικτύων διανομής τους στον κόσμο εξαιτίας του νέου κορονοϊού, προειδοποιεί σήμερα βασικός κατασκευαστής του τομέα, ενώ ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι κάτι τέτοιο θα είχε καταστροφικές συνέπειες.

Σχεδόν οι μισοί κάτοικοι του πλανήτη βρίσκονται σήμερα σε καραντίνα στα σπίτια τους και οι επιχειρήσεις που κρίνονται "μη απαραίτητες" έχουν κλείσει σε πολλές χώρες.

Στην Μαλαισία, μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως χώρες παραγωγής προφυλακτικών και καουτσούκ, που είναι η πρώτη ύλη κατασκευής τους, οι πολίτες έχουν τεθεί υπό αυστηρή καραντίνα από τις 18 Μαρτίου έπειτα από μια επανεμφάνιση κρουσμάτων της Covid-19.

Η μεγάλη εταιρεία στην Μαλαισία Karex, η οποία κατασκευάζει ένα στα πέντε προφυλακτικά που κυκλοφορούν στον κόσμο, επλήγη σκληρά από τους περιορισμούς αυτούς που έχουν επιβληθεί και αναμένει μείωση κατά 200 εκατομμύρια προφυλακτικά της παραγωγής που έχει υπό φυσιολογικές συνθήκες από τα μέσα Μαρτίου ως τα μέσα Απριλίου.

Καθώς και οι άλλες εταιρείες σαν αυτήν στον κόσμο αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες στην κατασκευή και την παράδοση προφυλακτικών, η παγκόσμια προσφορά μειώνεται, προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής της Karex Γκοχ Μίαχ Κίατ.

"Ο κόσμος θα αντιμετωπίσει αναμφιβόλως μια έλλειψη προφυλακτικών", διευκρίνισε ο ίδιος στο AFP. "Αυτή είναι μια μεγάλη πηγή ανησυχίας, καθώς τα προφυλακτικά είναι ένα υγειονομικό είδος πρώτης ανάγκης", πρόσθεσε.

"Την ώρα που πολεμάμε την Covid-19, υπάρχουν κι άλλα προβλήματα που πρέπει να εξετάσουμε", σημείωσε, εκφράζοντας ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία για την προμήθεια προφυλακτικών στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Η Karex, η οποία προμηθεύει με προφυλακτικά πολλές εταιρείες και κυβερνήσεις όπως και ανθρωπιστικά προγράμματα, αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τα τρία εργοστάσιά της στη Μαλαισία όταν άρχισαν να ισχύουν τα αυστηρά μέτρα καραντίνας που επιβλήθηκαν στη χώρα.

Ο όμιλος έκτοτε έλαβε άδεια να ξαναρχίσει την παραγωγή, αλλά με το 50% του εργατικού του δυναμικού προς το παρόν.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ που είναι επιφορτισμένη με τη σεξουαλική υγεία και την αναπαραγωγή (UNFPA) σήμανε συναγερμό και προειδοποίησε ότι μπορεί να εξασφαλίσει μόνον το 50 ως 60% των συνηθισμένων παραδόσεων προφυλακτικών λόγω των προβλημάτων που συνδέονται με τον νέο κορονοϊό.

"Το κλείσιμο των συνόρων και τα άλλα περιοριστικά μέτρα προκαλούν προβλήματα στη μεταφορά και την παραγωγή σε πολλές χώρες και περιοχές", δήλωσε εκπρόσωπος του Ταμείου του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό (FNUAP), το οποίο χρειάστηκε να βρει εκτάκτως νέους παρόχους.

Η υπηρεσία αυτή, η οποία συνεργάζεται με τα προγράμματα οικογενειακού προγραμματισμού, υπογράμμισε ότι το βασικό πρόβλημα είναι η δυνατότητα παράδοσης των προφυλακτικών στις πιο φτωχές και ευάλωτες κοινότητες, σε αυτές που κινδυνεύουν περισσότερο αν εξαντληθούν τα αποθέματα.

"Μια έλλειψη προφυλακτικών ή οποιουδήποτε μέσου αντισύλληψης μπορεί να οδηγήσει σε μια αύξηση των ανεπιθύμητων κυήσεων, με καταστροφικές συνέπειες για την υγεία και την ευημερία των εφήβων κοριτσιών, των γυναικών και των συντρόφων και των οικογενειών τους", υπογράμμισε ο εκπρόσωπος.

Η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ εκφράζει επίσης φόβους για αύξηση των επικίνδυνων αμβλώσεων και μια έξαρση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων και κυρίως του AIDS.

Την ώρα μάλιστα που η παύση της λειτουργίας των εργοστασίων και το κλείσιμο των συνόρων προκαλούν προβλήματα στην προμήθεια προφυλακτικών, η ζήτησή τους δείχνει να απογειώνεται.

Μετά τα μέτρα καραντίνας, η Karex είδε τις παραγγελίες της να αυξάνονται, σύμφωνα με τον Γκοχ. Ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι πωλήσεις προφυλακτικών αυξήθηκαν κατά περίπου 30% την εβδομάδα που ακολούθησε της επιβολής καραντίνας στην χώρα αυτή του 1,3 δισεκατομμυρίου κατοίκων.

Θα σώσει την κατάσταση η Κίνα;

Απέναντι στους κινδύνους για μια έλλειψη, θετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται ωστόσο από την Κίνα, τη χώρα στην οποία εντοπίστηκε ο νέος κορονοϊός στα τέλη του Δεκεμβρίου, αλλά τώρα δείχνει να έχει καταφέρει να τον περιορίσει.

Οι κύριοι παραγωγοί προφυλακτικών στην Κίνα ξανάρχισαν την παραγωγή μετά την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί για να εμποδιστεί η εξάπλωση της Covid-19 η οποία έχει προκαλέσει περισσότερους από 70.000 θανάτους στον κόσμο.

H HBM Protections, η οποία κατασκευάζει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο προφυλακτικά ετησίως, ανακοίνωσε ότι η παραγωγή της επανήλθε στα φυσιολογικά της επίπεδα και ότι σχεδιάζει να τριπλασιάσει τις κατασκευαστικές της δυνατότητες ως το τέλος του έτους.

Επίσης ο όμιλος Shanghai Mingbang Rubber Products, ο οποίος είναι προσανατολισμένος στην κινεζική αγορά, δήλωσε έτοιμος να αυξήσει τις παραδόσεις προφυλακτικών στο εξωτερικό, αν υπάρξει έλλειψη.

"Αν οι διεθνείς αγορές αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα, συμφωνούμε να εξαγάγουμε περισσότερα", δήλωσε στο AFP o επικεφαλής του ομίλου Κάι Κίτζιε.