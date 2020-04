Πολιτική

Επιτελική ομάδα για τη διεθνοποίηση του Μεταναστευτικού

“Task Force” υπό τον αναπληρωτή υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργο Κουμουτσάκο.

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τη διεθνοποίηση της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στο μεταναστευτικό, συστάθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργο Κουμουτσάκο, επιτελική ομάδα εργασίας (Task Force) με σκοπό την προβολή των ελληνικών θέσεων στο ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο.

Στην Επιτελική Ομάδα Διεθνοποίησης του Μεταναστευτικού προσφέρουν αμισθί τις υπηρεσίες τους οι Πρέσβεις ε.τ. Δημήτριος Ράλλης και Αικατερίνη Μπούρα, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Αλέξανδρος Ζήνων και ο δημοσιογράφος . Άγγελος Αθανασόπουλος.

Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι ο κ. Δημήτριος Ράλλης έχει, μεταξύ άλλων, υπηρετήσει ως Πρέσβης της Ελλάδος στο Βερολίνο και ως Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Ε.Ε.. Η κα Αικατερίνη Μπούρα υπήρξε Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στον ΟΗΕ και Πρέσβης της Ελλάδος στο Λίβανο. Ο κ. Αλέξανδρος Ζήνων, πέραν από Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρέσβης στις Πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο και στη Ρώμη. Ο κ. Άγγελος Αθανασόπουλος είναι για χρόνια διπλωματικός συντάκτης της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτελικής Ομάδας Διεθνοποίησης του Μεταναστευτικού πραγματοποιήθηκε σήμερα με τηλεδιάσκεψη υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργου Κουμουτσάκου με θέματα:

· Διεθνής προβολή των ελληνικών θέσεων μετά την επιτυχή αντιμετώπιση της πρόσφατης κρίσης στον Έβρο.

· Προετοιμασία ενόψει της έναρξης της ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης για τη νέα πολιτική μετανάστευσης και ασύλου.

· Αξιολόγηση και δυνατότητες αξιοποίησης της διεθνούς εμπειρίας σε θέματα ασύλου.