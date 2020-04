Κοινωνία

Πανελλαδικές: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής

Η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις λήγει σήμερα.

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους που ισχύουν μέχρι στιγμής, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης-δήλωσης συμμετοχής των υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020.Οι αιτήσεις-δηλώσεις υποβάλλονται μέσω email, ενώ λεπτομερείς οδηγίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Παρόλα αυτά, οι υποψήφιοι βρίσκονται σε αναμονή των ανακοινώσεων του υπουργείου Παιδείας σχετικά με μία ενδεχόμενη μείωση της ύλης καθώς επίσης και σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελλαδικών.

Η υπουργός Παιδείας, πάντως, έχει αναφέρει επανειλημμένως ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα εξαρτηθούν από τα δεδομένα αναφορικά με την εξάπλωση του κορονοϊού και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, με επιδίωξη να διεξαχθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά στις καθιερωμένες ημερομηνίες.