ΕΛΣΤΑΤ: μείωση 12,4% στην ανεργία τον Ιανουάριο σε σχέση με το 2019

Τι δέιχνει η έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την εικόνα στην αγορά εργασίας.

Στο 16,4% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιανουάριο εφέτος, έναντι 18,5% τον Ιανουάριο πέρυσι και του διορθωμένου προς τα άνω 16,4% τον Δεκέμβριο 2019. Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 767.320 άτομα και ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 110.490 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019 (μείωση 12,6%) και κατά 448 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019 (μείωση 0,1%).

Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.911.640 άτομα και αυξήθηκε κατά 45.907 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019 (αύξηση 1,2%) και κατά 27 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019.

Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.227.562 άτομα και αυξήθηκαν κατά 18.071 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019 (αύξηση 0,6%), ενώ μειώθηκαν κατά 2.548 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019 (μείωση 0,1%).

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας (20,1% τον Ιανουάριο 2020 από 23,3% τον Ιανουάριο 2019) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (13,5% από 14,6%). Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15- 24 ετών (32,4% τον Ιανουάριο 2020 από 39,2% τον Ιανουάριο 2019) και 25- 34 ετών (22,2% από 24,1%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (14,9% από 16,4%), 55- 64 ετών (13,4% από 13,8%), 45- 54 ετών (13,1% από 15%) και 65- 74 ετών (9,5% από 11,7%).

Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (19,8% τον Ιανουάριο 2020 από 21,3% τον Ιανουάριο 2019), η Μακεδονία- Θράκη (18,7% από 19,1%) και η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (18,6% από 18,5%). Ακολουθούν, η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (15,6% από 18,8%), η Αττική (15% από 18,7%), η Κρήτη (13% από 11%) και το Αιγαίο (12,9% από 20,4%).