Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 4000 οι νεκροί στο Ιράν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την ίδια στιγμή περισσότεροι από 30 κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από εξέγερση σε φυλακές, λόγω κορονοϊού.

Οι αρχές της Τεχεράνης ανακοίνωσαν σήμερα 117 νέους θανάτους που οφείλονται στον νέο κορονοϊό, με αποτέλεσμα ο επίσημος απολογισμός των θανάτων από την πανδημία να ανέρχεται στους 4.110 στο Ιράν, μια από τις πλέον πληγείσες χώρες από τον COVID-19.

Το Ιράν κατέγραψε 1.634 νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στα 66.200, είπε επίσης ο Κιανούς Τζαχανπούρ, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε σήμερα η Διεθνής Αμνηστία τουλάχιστον 30 κρατούμενοι σε φυλακές στο Ιράν σκοτώθηκαν, στη διάρκεια της καταστολής ενός κινήματος διαμαρτυρίας των κρατουμένων, οι οποίοι φοβούνταν πιθανή προσβολή τους από τον νέο κορονοϊό.

Σύμφωνα με την ίδια ΜΚΟ, χιλιάδες κρατούμενοι σε τουλάχιστον οκτώ ιρανικές φυλακές πραγματοποίησαν τις τελευταίες ημέρες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, εκφράζοντας φόβο μήπως προσβληθούν από την ασθένεια COVID-19.

Σύμφωνα με την Αμνηστία, δεσμοφύλακες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έκαναν χρήση πραγματικών πυρών και σφαιρών, καθώς και δακρυγόνων, προκειμένου να καταστείλουν αυτές τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, σκοτώνοντας 35 κρατούμενους και τραυματίζοντας άλλους 100.

«Είναι αποκρουστικό ότι αντί να ανταποκριθούν στα νόμιμα αιτήματα των κρατουμένων να προστατευθούν από την (ασθένεια) COVID-19, οι ιρανικές αρχές σκότωσαν και πάλι ανθρώπους για να καταπνίξουν τις ανησυχίες τους», δήλωσε η Νταϊάνα Ελταχάουι, αναπληρώτρια διευθύντρια της ΜΚΟ για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

«Μια ανεξάρτητη έρευνα για τα βασανιστήρια και τους θανάτους κρατουμένων πρέπει να διεξαχθεί επειγόντως» προκειμένου «οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης», πρόσθεσε η Ελταχάουι.

Σύμφωνα με την Αμνηστία, ανεξάρτητα ΜΜΕ και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν πως κρατούμενοι είχαν βρεθεί θετικοί στο διαγνωστικό τεστ για την ασθένεια COVID-19 και στη συνέχεια πολλοί κρατούμενοι πραγματοποίησαν απεργίες πείνας για να καταγγείλουν τις συνθήκες κράτησής τους απέναντι στον κίνδυνο της εξάπλωσης της ασθένειας.

Η ίδια οργάνωση κάλεσε επίσης τις ιρανικές αρχές να «απελευθερώσουν αμέσως και χωρίς όρους τους κρατουμένους συνείδησης».

Για την Τεχεράνη, στις ιρανικές φυλακές δεν βρίσκεται κανένας «πολιτικός κρατούμενος». Η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορεί συχνά τους Δυτικούς ότι δίνουν αυτό τον χαρακτηρισμό σε καταδικασθέντες για εγκλήματα κατά της εθνικής ασφάλειας.

Στις 29 Μαρτίου, ο εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής, Γκολαμχοσέιν Εσμαΐλι, δήλωσε ότι συνολικά 100.000 κρατούμενοι έλαβαν άδεια εξόδου για τις δύο εβδομάδες των διακοπών του νέου Ιρανικού Έτους (φέτος από τις 19 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου), προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι φυλακές μπροστά στον κίνδυνο εξάπλωσης του νέου κορονοϊού.

Η άδεια αυτή παρατάθηκε έως τις 19 Απριλίου, είπε.