Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέα πιστοποιητικά θα χορηγούνται ψηφιακά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τρεις νέες απλουστεύσεις ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τρεις νέες απλουστεύσεις ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο ψηφιοποίησης του Επιτελικού Κράτους. Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη ψηφιοποιούνται και θα χορηγούνται μέσω διαδικτύου πιστοποιητικά κληρονομιάς, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, ενώ θα υποβάλλονται μέσω ίντερνετ τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της προσωρινής άδειας οδήγησης για νέους οδηγούς, την αρχική άδεια οδήγησης και την ανανέωση της άδειας οδήγησης, ενώ και η ψηφιακή δήλωση γέννησης σημειώνει εντυπωσιακά νούμερα, αποδίδοντας ΑΜΚΑ σε όλα τα νεογνά που γεννιούνται από τις 17 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα.

Για τολμηρή ρήξη με διοικητικά στερεότυπα και παρωχημένες νοοτροπίες προκειμένου να για «χακάρουμε» τη γραφειοκρατία κάνει λόγο ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο ΑΠΕ ΜΠΕ «με την ψηφιακή δήλωση γέννησης κάναμε ένα άλμα προς το σύγχρονο, ευέλικτο και λειτουργικό κράτος που όλοι έχουμε ανάγκη. Προχωράμε άμεσα και μεθοδικά στην απλούστευση και την ψηφιοποίηση και άλλων διοικητικών διαδικασιών. Οι πολίτες, αλλά και η ίδια η δημόσια διοίκηση, δεν μπορούν πλέον να χάνουν ώρες και πόρους σε ένα ατελείωτο χαρτοβασίλειο».

Όπως μάλιστα επισημαίνεται από την ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν πλέον τεθεί οι βάσεις, ώστε να προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα η ψηφιοποίηση και απλούστευση και άλλων διοικητικών διαδικασιών, ώστε να γίνει πράξη το νέο, σύγχρονο και λειτουργικό κράτος, προς όφελος πολιτών, επιχειρήσεων, αλλά και της ίδιας της δημόσιας διοίκησης.

Να σημειώσουμε ότι όλα τα έργα απλούστευσης και ψηφιοποίησης που ‘τρέχει' η γενική γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι στο πλαίσιο του του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ).

Ποια είναι τα τρία νέα πιστοποιητικά που θα χορηγούνται ψηφιακά

1. Πιστοποιητικά κληρονομιάς

Σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία του υπουργείου Δικαιοσύνης και τον γενικό γραμματέα Πάνο Αλεξανδρή ολοκληρώνονται εντός των επόμενων ημερών η ηλεκτρονική παραλαβή 3 πιστοποιητικών που αφορούν στην κληρονομιά από solon.gov.gr.

Περί μη δημοσίευσης Διαθήκης

Περί μη αποποίησης Κληρονομιάς

Περί μη προσβολής/ αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος

Η πιλοτική παραγωγική λειτουργία θα είναι σύντομη και θα αφορά στα ανωτέρω πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα δικαστικά καταστήματα: Εφετείο Πειραιά, Πρωτοδικείο Πειραιά, Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και Ειρηνοδικείο Αθηνών. Στην παραγωγική λειτουργία διαθέσιμα θα είναι τα πιστοποιητικά κληρονομιάς που εκδίδουν 13 Ειρηνοδικεία και 4 Πρωτοδικεία της χώρας και τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων.

Μετά τα τρία προαναφερόμενα πιστοποιητικά, θα δοθούν ηλεκτρονικά και τα υπόλοιπα πιστοποιητικά που εκδίδονται από δικαστήρια μεταξύ των οποίων θα είναι και τα πιστοποιητικά φερεγγυότητας, όπως για παράδειγμα το πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, αλλά όλα τα υπόλοιπα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα δικαστήρια.

2. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης

Σε σύντομο διάστημα θα είναι διαθέσιμα μέσω του gov.gr τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι δήμοι περί αστικής κατάστασης. Επιπλέον, των πιστοποιητικών γέννησης και οικογενειακής κατάστασης που ήδη οι πολίτες μπορούν να αιτηθούν και να παραλάβουν μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ, διαθέσιμο θα είναι και το εγγυτέρων συγγενών (πιστοποιητικό που βγαίνει μετά το θάνατο κάποιου κυρίως για κληρονομικούς λόγους). Τέλος, οι πολίτες θα μπορούν να αιτηθούν και να παραλάβουν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου που καταρτίστηκαν σε ληξιαρχεία της ελληνικής επικράτειας.

3. Προσωρινή άδεια οδήγησης για νέους οδηγούς

Ήδη, σε συνεργασία βρίσκονται τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών για τη διοικητική και ψηφιακή αναβάθμιση του ΥΜΕ. Οι πρώτες δράσεις έχουν αρχίσει ήδη να υλοποιούνται από ομάδες εργασίας στελεχών της γενικής γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και του υπουργείου Μεταφορών και αφορούν στην έκδοση της προσωρινής άδειας οδήγησης για νέους οδηγούς, την ανανέωση της άδειας οδήγησης, αλλά την αρχική άδεια οδήγησης για την οποία

α) οι ιατρικές εξετάσεις θα είναι ψηφιακές, θα καταχωρούνται στη συνταγογράφηση και από εκεί θα αναρτώνται, άρα δεν θα χρειάζεται να ο πολίτης να τις προσκομίζει

β) Η φωτογραφία θα είναι μόνο ψηφιακή και γ) σχεδιάζονται εφαρμογές ώστε να μπορεί ο πολίτης να κλείνει το ραντεβού για τις εξετάσεις απρόσωπα και απομακρυμένα χωρίς την εμπλοκή των σχολών οδηγών που μέχρι σήμερα κλείνουν ραντεβού για τις εξετάσεις μέσω της Περιφέρειας.

Και για τις τρεις διαδικασίες οι πολίτες θα υποβάλλουν ψηφιακά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η μετάβαση των πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες. Όσον αφορά στην προσωρινή άδεια οδήγησης, ο πολίτης θα μπορεί να οδηγήσει μετά τις επιτυχείς εξετάσεις, χωρίς διάστημα εβδομάδων αναμονής για να λάβει το δίπλωμά του.

Ψηφιακή δήλωση γέννησης

Χωρίς κόπο και μακριά από ουρές και συνωστισμό δηλώθηκαν ψηφιακά 5669 γεννήσεις νεογνών από την πρώτη μέρα της πιλοτικής λειτουργίας της απλούστευσης μέχρι σήμερα. Για όλες αυτές τις γεννήσεις συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη γέννησης, αποδόθηκε ΑΜΚΑ, ορίστηκε ο ασφαλιστικός φορέας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ενώ για όσες μητέρες το δικαιούνταν έγινε και η αίτηση για το επίδομα γέννησης. Να αναφέρουμε ότι η απλούστευση δεν αφορά μόνο στις γεννήσεις που γίνονται στα μαιευτήρια, αλλά για όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά τις 17 Φεβρουαρίου, στα οποία αποδόθηκε ΑΜΚΑ κατά την κατάρτιση της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης στο ληξιαρχείο.