Οικονομία

Βρούτσης στον ΑΝΤ1: ξεκινά πιλοτικά η ψηφιακή σύνταξη (βίντεο)

Τι λέει ο Υπ. Εργασίας για την επέκταση των μέτρων στήριξης σε ΚΑΔ πληττόμενων επιιχειρήσεων, το επιδομα των 800 ευρώ και την αναμενόμενη άνοδο της ανεργίας

Επέκταση των ΚΑΔ που εντάσσονται στο πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση του κορονοϊού ανακοίνωσε ο Γιάννης Βρούτσης μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, λέγοντας ότι υπογράφονται οι αποφάσεις για συμπερίληψη των πληττόμενων επιχειρήσεων και των εργαζόμενων σε αυτές, ώστε να υπαχθούν στα μέτρα στήριξης.

«Οι εκτιμήσεις μας είναι ότι θα πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ περίπου 750.000-800.000 εργαζόμενοι, ενώ για τις επιχειρήσεις υπάρχει μια σειρά από διευκολύνσεις σε ότι αφορά τις αποδόσεις φόρων και τις πληρωμές εισφορών», σημείωσε ο Υπ. Εργασίας.

Ο κ. Βρούτσης είπε ακόμη ότι το χρονοδιάγραμμα καταβολής των 800 ευρώ ισχύει κανονικά, αρχής γεγομένης από την 15η Απριλίου, ενώ επεσήμανε ότι υπάρχει περιθώριο για διορθώσεις στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν γίνει, ώστε να δοθεί το βοήθημα σε όλους όσοι το δικαιούνται.

Ακόμη, ο Υπ. Εργασίας, έκανε λόγο για πρόγραμμα κάλυψης 8.500 μακροχρόνια ανέργων, αλλά και για περισσότερες από 35.000 προσλήψεις από τον Μάιο στο Δημόσιο.

Όπως τόνισε ο κ. Βρούτσης, «ανησυχούμε για την επόμενη ημέρα, μετά την λήξη των μέτρων, αναφορικά με το ζήτημα της ανεργίας, «|γι΄ αυτό και ετοιμάζουμε προγράμματα για ανέργους, αλλά και προγράμματα κάλυψης των αποδοχών όσων εργαζόμενων βρεθούν αντιμέτωποι με μείωση των ωρών εργασίας και των αποδοχών».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι «την Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα της ψηφιακής σύνταξης, ο άθλος αυτός για το Ελληνικό Κράτος υφίσταται και τον Ιούνιο θα προσπαθήσουμε να αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος», το οποίο αναμένεται να δώσει διέξοδο σε ένα μεγάλο πρόβλημα για δεκάδες χιλιάδες απόμαχους της εργασίας.