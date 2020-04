Life

Χοακίν Φίνιξ: Ο ρόλος του “Joker”, ο διαπληκτισμός με τον Ντε Νίρο και το... άγχος

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο διάσημος ηθοποιός μιλά για τη δική του, ξεχωριστή προσέγγιση της τέχνης της υποκριτικής και πως το άγχος του τροφοδοτεί τις επιδόσεις του.

Ο Χοακίν Φίνιξ μιλά για τη δική του, ξεχωριστή προσέγγιση της τέχνης της υποκριτικής.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Joker» φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τεύχους Μαΐου του GQ, το οποίο διατίθεται για δωρεάν ψηφιακή λήψη και μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο το άγχος του τροφοδοτεί τις επιδόσεις του.

Αποκαλύπτοντας ότι κάθε νέος ρόλος του προκαλεί άγχος και τον κάνει σωματικά άρρωστο, ο Φίνιξ λέει: «Είναι καθαρό άγχος. Και το αγαπώ».

Το άγχος σημαίνει ότι ο ηθοποιός αρνείται να κάνει πρόβες, γεγονός που τον έσυρε σε διαπληκτισμό με τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Joker», Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος ζήτησε από τον Φίνιξ να συμμετάσχει σε ανάγνωση σεναρίου.

«Με κανέναν... τρόπο δεν κάνω ανάγνωση σεναρίου» δήλωσε ο Φίνιξ στον σκηνοθέτη της ταινίας, Τοντ Φίλιπς.

Ο Φίνιξ μιλάει επίσης για τη θεωρία του για την υποκριτική, που είναι ότι, όσα οι νέοι διδάσκονται είναι «τελείως λάθος» και ότι η δουλειά σου δεν είναι να θυμάσαι τα λόγια ή να ακολουθείς τον φωτισμό.

Για το Φοίνιξ, η υποκριτική είναι ένα είδος ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, όπως αναφέρει, μια αίσθηση ότι κυνηγάει κάτι που είναι ευκολότερο να το κάνει από το να εξηγεί. Και γνωρίζει τον μόνο τρόπο με τον οποίο θα φτάσει σε αυτό: να αισθάνεται ότι δεν υπάρχει πραγματικός έλεγχος, να αισθάνεται πραγματικό κίνδυνο, να συλλαμβάνει πράγματα που δεν έχει ανακαλύψει.

Ο 45χρονος ηθοποιός στη συνέντευξη αναφέρεται σε μια καθοριστική στιγμή της ζωής του, μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Walk the Line», όταν έπινε πολύ και πήγαινε σε κλαμπ.