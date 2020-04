Κόσμος

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καραντίνα μέχρι το τέλος του 2020 για τους ηλικιωμένους

Προειδοποίηση από την πρόεδρο της Κομισιόν για τους ηλικιωμένους και τις επαφές τους. Είναι ζήτημα ζωής, ή θανάτου, τόνισε.

Οι επαφές των ηλικιωμένων με το περιβάλλον τους στην Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνουν περιορισμένες τουλάχιστον έως τα τέλη του χρόνου εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξή της.

«Χωρίς εμβόλιο θα πρέπει να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις επαφές των ηλικιωμένων», ιδίως όσων φιλοξενούνται σε οίκους ευγηρίας, τονίζει η φον ντερ Λάιεν στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Bild.

«Το γνωρίζω πως είναι δύσκολο και πως η απομόνωση είναι βαριά, όμως είναι ένα ζήτημα ζωής, ή θανάτου. Θα πρέπει να παραμείνουμε πειθαρχημένοι και υπομονετικοί», προσθέτει.

«Τα παιδιά κι οι νέοι θα χαρούν αργότερα περισσότερη ελευθερία κίνησης απ' όσο οι πιο ηλικιωμένοι κι εκείνοι με προϋπάρχοντα ιατρικά προβλήματα», επεξηγεί η Γερμανίδα πρόεδρος της Κομισιόν, τονίζοντας πως «ευελπιστεί» για την ανάπτυξη ενός εμβολίου από ευρωπαϊκό εργαστήριο «περί τα τέλη του έτους».

«Προκειμένου να μπορέσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα να εμβολιασθούμε, είμαστε ήδη σε διαβουλεύσεις με φαρμακοβιομηχανίες για τις δυνατότητες μίας παγκόσμιας παραγωγής», καταλήγει η φον ντερ Λάιεν.