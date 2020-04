Υγεία - Περιβάλλον

Οδηγίες Προφύλαξης και Αντιμετώπισης του κορονοϊού σε άτομα με Χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Βλάσης Πολυχρονόπουλος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής Α’ Πνευμονολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Ο κορωνοϊός μπορεί είτε απλά να μολύνει κάποιο άτομο, δηλαδή να εισέλθει στον οργανισμό και να μην προκαλέσει κανένα σύμπτωμα, είτε να προκαλέσει λοίμωξη του αναπνευστικού που εκδηλώνεται συνήθως με πυρετό, βήχα και αδιαθεσία και σπανιότερα με εικόνα πνευμονίας.

Τόσο τα άτομα με απλή μόλυνση όσο και αυτά με λοίμωξη μπορεί να μεταδώσουν τον ιό αυτό σε άλλα άτομα. Η μετάδοση γίνεται με τα σταγονίδια που εκπέμπονται με τον βήχα, την ομιλία, το σίελο ή με απλή επαφή.

Άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα θεωρούνται πλέον ευάλωτα από τους υγιείς, στην ανάπτυξη λοίμωξης από κορωνοϊό.

Τα άτομα αυτά είναι:

Ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και σοβαρό άσθμα Ασθενείς με βρογχιεκτασίες Ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα που λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή και ακτινοβολία Ασθενείς με πνευμονική ίνωση

Σε όλες τις παραπάνω ομάδες ασθενών, η πορεία μιας λοίμωξης αναπνευστικού είναι δυσκολότερη, διότι, ούτε η παροχέτευση των εκκρίσεων είναι επαρκής (λόγω της ήδη συσσώρευσης εκκρίσεων σε παθολογικούς βρόγχους εξαιτίας της νόσου των), ούτε η δυνατότητα του ανοσολογικού τους συστήματος να αντιμετωπίσει τη λοίμωξη είναι η ίδια με εκείνη των υγιών.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι καπνιστές, οι οποίοι εάν απλά μολυνθούν από τον κορωνοϊό, ακόμη και αν δεν εκδηλώσουν συμπτώματα, ευκολότερα τον μεταδίδουν επειδή παρουσιάζουν, λόγω της καπνιστικής συνήθειας, συχνά βήχα. Αλλά και οι ίδιοι οι καπνιστές, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στις προηγούμενες κατηγορίες, έχουν αυξημένες πιθανότητες να εκδηλώσουν συμπτώματα αλλά και να νοσήσουν σοβαρά από λοίμωξη λόγω κορωνοϊού.

Σε όλες τις κατηγορίες ατόμων που προαναφέρθηκαν αλλά και στους απόλυτα υγιείς, οι συστάσεις είναι:

Συστάσεις για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού δηλαδή:

Διακοπή του καπνίσματος, άρα μείωση του βήχα

Παραμονή στο σπίτι, χωρίς πρόσκληση άλλων ατόμων

Αποφυγή επίσκεψης σε καφετέριες, μπαρ, κλειστούς χώρους: είναι προτιμότερη μία βόλτα σε καθαρό αέρα.

Αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες: όταν βήχουμε χρησιμοποιούμε τον αγκώνα ή μαντήλι μιας χρήσεως αντί της παλάμης. Αποφυγή της επίσκεψης στα ιατρεία και στα επείγοντα των Νοσοκομείων, εκτός και εάν έχει δοθεί άλλη σύσταση, σε προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό .

Εάν εμφανισθεί: πυρετός, βήχας, αύξηση της συνηθισμένης απόχρεμψης και μεταβολή του χρώματος των πτυέλων και ταυτόχρονα επιδεινωθεί η δυσχέρεια στην αναπνοή, συνιστάται άμεσα πρώτα η τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιατρό και η συμμόρφωση με τις εντολές του. Απαγορεύεται η τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής, χωρίς τη συμβουλή του ιατρού, διότι αυτό μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες. Η μαζική προσέλευση για εκτέλεση του ειδικού test, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιλύει, καθότι αυξάνει τις πιθανότητες μετάδοσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Θα πρέπει οι πρακτικές άλλων χωρών, που είτε υποεκτίμησαν το πρόβλημα, είτε δεν ενήργησαν ταχύτατα και με αποφασιστικά μέτρα, να γίνουν μάθημα για τους υπόλοιπους λαούς.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η αλλαγή στον τρόπο διαβίωσης, η παραμονή στο σπίτι, το συχνό πλύσιμο χεριών και η προτεραιότητα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιατρό και όχι η άμεση προσφυγή στο Νοσοκομείο, αποτελούν στοιχεία της καθημερινής συμπεριφοράς.

Τέλος, τονίζεται ότι η προτεραιότητα προφύλαξης του κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκουμε, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και όχι να αποτελεί ο εαυτός μας το μοναδικό σημείο αναφοράς.

Το κοινωνικό σύστημα θα καταρρεύσει, εάν το προσωπικό των Νοσοκομείων νοσήσει διότι εξετέθη στον ιό χωρίς λόγο από άσκοπες επισκέψεις φορέων, ενώ ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για νοσηλεία αυξηθούν λόγω μεγάλης αύξησης των σοβαρά νοσούντων.

*Άρθρο του Βλάση Πολυχρονόπουλου, Πνευμονολόγου – Φυματιολόγου, Διευθυντή Α’ Πνευμονολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.