Life

Μιμή Ντενίση προς Κατερίνα Γερονικολού: είσαι ήδη “μαμά”, αλλά…

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η δημόσια συζήτηση των δύο ηθοποιών, που έχουν και εξαιρετική προσωπική σχέση, με ατάκες που προκαλούν αίσθηση.