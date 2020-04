Αθλητικά

Κύπρος: πρόταση για μείωση αποδοχών κατά 92% στους ποδοσφαιριστές

Ποιο διάστημα αφορά η πρόταση, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο των παικτών. Ποιο είναι το ύψος της μείωσης σε ετήσια βάση αναφέρουν αναφέρουν

Απογοητευμένο δηλώνει το συνδικαλιστικό όργανο των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών της Κύπρου από την πρόταση της ομοσπονδίας της χώρας (ΚΟΠ) και των ομάδων για μείωση του 23% των ετήσιων απολαβών τους. Ο ΠΑΣΠ με ανακοίνωσή του απέρριψε από την ίδια ημέρα υποβολής την πρόταση και τονίζει πως θα αναμένει από την ΚΟΠ να επανέλθει με μια νέα λογική πρόταση στα πλαίσια των οδηγιών της FIFA και της πραγματικής ζημιάς που προκάλεσε ή αναμένεται ότι θα προκαλέσει η πανδημία.Ο ΠΑΣΠ υπογραμμίζει πως μεταφράζοντας σε νούμερα την πρόταση των σωματείων προς τους ποδοσφαιριστές αυτή αντιστοιχεί σε μείωση 92% επί των ποσών που έχουν να λαμβάνουν από την 15.3.20 μέχρι την 31.5.20. Η ανακοίνωση του ΠΑΣΠ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Είναι με μεγάλη έκπληξη αλλά και απογοήτευση που έχουμε λάβει την επιστολή της ΚΟΠ στην οποία περιλαμβάνεται η πρόταση των σωματείων προς τους ποδοσφαιριστές. Απογοήτευση διότι μια «πρόταση», η οποία αντιστοιχεί σε μια μείωση της τάξης του 92% επί των μισθών που έχουν να λαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές για την περίοδο από 15.3.20 μέχρι και 31.5.20, δεν είναι αυτό που κάποιος θα ανέμενε στα πλαίσια μιας σοβαρής και με καλή πίστη συζήτησης. Ιδιαίτερα όταν προέρχεται από την πλευρά που ζητά τις διευκολύνσεις.»

Από την πλευρά της η ομοσπονδία, με ανακοίνωση που εξέδωσε ζητά να γίνει αποδεκτή η πρόταση για το καλό όλων των πλευρών: «Η ΚΟΠ υπέβαλε προς τον ΠΑΣΠ κοινή πρόταση που ετοίμασαν η ομοσπονδία και τα σωματεία για διευθέτηση των θεμάτων που προκύπτουν στις μισθοδοσίες των ποδοσφαιριστών, λόγω της διακοπής των πρωταθλημάτων.

Επιθυμούμε να αναφέρουμε πως η πρόταση ετοιμάστηκε μετά από σοβαρή μελέτη και εξέταση ανάλογων πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε αλλά πιο προηγμένα πρωταθλήματα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την Πανδημία του ιού COVID-19. Επιπλέον, σημειώνουμε πως για τον διαμόρφωση της πρότασης είχαμε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με την UEFA και τη FIFA.Καλούμε τον ΠΑΣΠ να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου στη βάση της πρότασης που υποβάλαμε. Εάν η απάντηση στην πρόταση για διάλογο είναι αρνητική, τότε η ομοσπονδία μαζί με τα σωματεία, θα διαβουλευθούν για τους επόμενους χειρισμούς.»?