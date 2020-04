Κόσμος

Κορονοϊός: Το Πάσχα έφερε ρεκόρ προστίμων στην Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έφοδοι των ιταλικών Αρχών σε οίκους ευγηρίας, στο πλαίσιο έρευνας για εκ προμελέτης ανθρωποκτονία σε βάρος ηλικιωμένων.

(εικόνα αρχειου)

Μεγάλη αύξηση στα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν λόγω παραβίασης των κανόνων της υποχρεωτικής παραμονής στο σπίτι, σημειώθηκε χθες, δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών, έκαναν σήμερα γνωστό οι ιταλικές αρχές.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 16.545 πολίτες, οι οποίοι εντοπίσθηκαν εκτός σπιτιού χωρίς βάσιμη αιτία. Ογδόντα οκτώ είχαν υπογράψει αναληθή υπεύθυνη δήλωση και 29 είχαν σπάσει την καραντίνα, παρά το ότι είχαν διαγνωστεί θετικοί στον ιό.

Μόνο κατά τη χθεσινή ημέρα, οι έλεγχοι ξεπέρασαν τις 252.000. Η ενάρετη συμπεριφορά των Ιταλών, που είχε διαπιστωθεί το σαββατοκύριακο, δεν συνεχίσθηκε κατά την χθεσινή ημέρα.

Στο μεταξύ, από νωρίς το πρωί, η οικονομική αστυνομία της χώρας πραγματοποιεί εφόδους στον μεγαλύτερο οίκο ευγηρίας του Μιλάνου, το Pio Albergo Trivulzio, και σε άλλους τέσσερις, στην ευρύτερη περιοχή της Λομβαρδίας.

Πρόκειται για την συνέχεια εισαγγελικής έρευνας για να εξακριβωθεί αν οι διευθύνσεις των οίκων ευγηρίας ευθύνονται για εκ προμελέτης ανθρωποκτονία, σε ότι αφορά τον θάνατο τουλάχιστο τριακοσίων ηλικιωμένων.

Σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Τύπο, μεταφέρθηκαν ασθενείς με κορονοϊό, μέσα στα κτίρια των οίκων ευγηρίας χωρίς να τηρηθούν τα στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης για το σύνολο του προσωπικού και των φιλοξενούμενων.

Σύμφωνα με καταγγελίες νοσηλευτών, σε πολλές περιπτώσεις τους ζητήθηκε να μην φορέσουν ούτε τις μάσκες προστασίας «για να μην δημιουργήσουν κλίμα υπερβολικής ανησυχίας».?