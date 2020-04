Οικονομία

ΔΝΤ: έκρηξη χρέους στο 200% του ΑΕΠ για την Ελλάδα

Μεγάλη ύφεση τόσο για την τρέχουσα χρονιά, όσο και για το 2021 προβλέπει το ΔΝΤ με την έκθεση Fiscal Monitor.

Του Νίκου Ρογκάκου

Έκρηξη χρέους στο 200,8% του ΑΕΠ και δημοσιονομικό έλλειμμα 9% του ΑΕΠ προβλέπει για την Ελλάδα το ΔΝΤ με την έκθεση Fiscal Monitor. Σε αυτή εκτιμά ότι το έλλειμμα σε παγκόσμιο επίπεδο θα εκτιναχθεί από το 3,7% του ΑΕΠ στο 9,9% του ΑΕΠ με το δημόσιο χρέος να αυξάνεται δραματικά σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Ειδικότερα για την Ελλάδα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ταμείου, η καθοδική τροχιά του χρέους ανακόπτεται βίαια καθώς από το 184,8% του ΑΕΠ το 2018 εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε πέρυσι 179,2%, ακολουθεί προβλεπόμενη έκρηξη στο 200,8% και περιορισμένη αποκλιμάκωση στο 194,8% του ΑΕΠ το 2021.

Η αντίστοιχη πορεία για το έλλειμμα σε επίπεδο προβλέψεων δείχνει ότι από πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 0,4% του ΑΕΠ το 2019 το έλλειμμα εκτινάσσεται στο 9% το 2020 και περιορίζεται στο 7,9% το 2021.

Σε επίπεδο πρωτογενούς αποτελέσματος μετά από πλεόνασμα 4% το 2019, αναμένεται πρωτογενές έλλειμμα 5,1% το 2020 και 4,4% του ΑΕΠ το 2021.