Οικονομία

Προσφορές σχεδόν 6 δις ευρώ για το 7ετές ομόλογο

Καλό και το επιτόκιο για τα δεδομένα στην αγορά, λόγω κορονοϊού.

Ισχυρή ζήτηση και ένα καλό επιτόκιο για τα δεδομένα στην αγορά εξασφάλισε το δημόσιο στην έκδοση του νέου 7ετους ομολόγου. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με τις προσφορές των επενδυτών να υπερβαίνουν τα 5,9 δισ. ευρώ, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο πληροφορίες από την ομάδα των αναδόχων.

Χάρη στην ισχυρή ζήτηση ενώ αρχικά είχε δοθεί guidance για επιτόκιο 230 μονάδες βάσης πάνω από τα mid swaps και η πρώτη τιμολόγηση έδινε επιτόκιο περίπου 2,16%, τελικά το επιτόκιο έκλεισε στο 2,05%.

Δεν έχει ανακοινωθεί το ποσό που θα αντλήσει ο ΟΔΔΗΧ. Ωστόσο όλες οι προηγούμενες εκδόσεις τον τελευταίο χρόνο είχαν κινηθεί κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το Reuters αυτή τη φορά θα αντλήσουμε 2 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση ήθελε ουσιαστικά να προλάβει να εκμεταλλευθεί τις σχετικά ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά ομολόγων. Αν και τα ομόλογα του Νότου βρίσκονται υπό πίεση, με τα επιτόκια να κινούνται αισθητά υψηλότερα από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα, το «ό,τι χρειαστεί» της ΕΚΤ έχει αποτρέψει μία απογείωσή τους.

Μετά και την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο QE η απόδοση του 10ετους κινείται κοντά στο 2%.

Μετά το 15ετές ομόλογο του Ιανουαρίου, την πρώτη μακροπρόθεσμη έκδοση από την εποχή της κρίσης, η Ελλάδα στράφηκε σε τίτλους επταετούς διάρκεια, όπως και αρκετές ακόμη χώρες της Ευρωζώνης. Τον Ιανουάριο ο ΟΔΔΗΧ είχε αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ με την έκδοση του 15ετούς, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 1,875%.

Ανάδοχοι της νέας έκδοσης -με ημερομηνία λήξης τον Απρίλιο του 2027- είναι οι τράπεζες Citi, Commerzbank, Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale.