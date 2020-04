Κόσμος

Νέα πύρινα μέτωπα κοντά στο Τσερνόμπιλ

Το έργο των Πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι. Περισσότεροι από 1000 άνθρωποι συνδράμουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Νέα πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν στην περιοχή περιμετρικά του πρώην πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ σήμερα, τα οποία τροφοδοτούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, έγινε γνωστό από Ουκρανούς αξιωματούχους.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν πριν από ημέρες να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιές που κατέκαψαν τα δάση γύρω από το σημείο όπου εκτυλίχθηκε η χειρότερη πυρηνική καταστροφή παγκοσμίως, το 1986. Οι ουκρανικές αρχές υποβάθμισαν οποιονδήποτε κίνδυνο διασποράς ακτινοβολίας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία εκτάκτων περιστατικών, τρία νέα μέτωπα ξέσπασαν, όμως «δεν είναι μεγάλης έκτασης ούτε είναι απειλητικά».

«Το ραδιενεργό υπόβαθρο στο Κίεβο και την περιοχή του Κιέβου κυμαίνεται σε φυσιολογικά όρια» είπε ο Βολοντίμιρ Ντέμτσουκ, διευθυντής της Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών, σε μια μαγνητοσκοπημένη δήλωση.

Περισσότεροι από 1000 άνθρωποι συνδράμουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αεροσκάφη και ελικόπτερα για να σβήσουν την προηγούμενη πυρκαγιά, όμως οι ισχυροί άνεμοι τους αποτρέπουν να κάνουν το ίδιο και σήμερα, εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Άντον Γκερασένκο, όπως μεταδίδει το Interfax.