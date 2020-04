Life

Δανία: Με σημαίες στα μπαλκόνια ο εορτασμός των γενεθλίων της Βασίλισσας (εικόνες)

Χωρίς… τυμπανοκρουσίες υποχρεώθηκε να γιορτάσει φέτος η Βασίλισσα Μαργαρίτα την ημέρα των γενεθλίων της.

Η Βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας έκλεισε την Πέμπτη τα 80 της χρόνια, με τους υπηκόους της, μεσούσης της κρίσης του νέου κορονοϊού, να γιορτάζουν τα γενέθλιά της κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Η Μαργαρίτα, που ανέβηκε στον θρόνο στις 14 Ιανουαρίου 1972, μετά τον θάνατο του πατέρα της, Βασιλιά Φρειδερίκου ΙΑ΄, είναι πολύ αγαπητή στη χώρα της. Για τα γενέθλιά της είχαν προγραμματιστεί διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις, με την ίδια να παρελαύνει στους δρόμους της Κοπεγχάγης, όμως η πανδημία την ανάγκασε να γιορτάσει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Το μεσημέρι πάντως οι Δανοί την τίμησαν από τα μπαλκόνια τους, από τους δρόμους ή τα πάρκα, υψώνοντας σημαίες αλλά φροντίζοντας πάντα να τηρούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, όπως φάνηκε και στις εικόνες που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση DR.

Από το κάστρο του Φρέντενσμποργκ, τη βασιλική κατοικία που απέχει περίπου 40 χλμ. βορείως της πρωτεύουσας, η Βασίλισσα παρακολούθησε ζωντανά από την τηλεόραση τις ευχές των υπηκόων της. Κατόπιν βγήκε στην εξωτερική σκάλα για να χαιρετίσει αρκετές δεκάδες από αυτούς που, εκμεταλλευόμενοι και τον ανοιξιάτικο καιρό, πήγαν μέχρι εκεί για να την επευφημήσουν.

Η Μαργαρίτα είναι πολύ δημοφιλής στη Δανία, χάρη και στην ικανότητά της να ενώνει τη χώρα και να επιβάλλεται ως ηθική δύναμη. Είναι η πρώτη γυναίκα που ανεβαίνει στον θρόνο του παλαιότερου ευρωπαϊκού βασιλικού οίκου και δεν δείχνει πρόθυμη να εγκαταλείψει σύντομα τα καθήκοντά της. «Θα παραμείνω στον θρόνο μέχρι να πέσω», έχει δηλώσει αστειευόμενη.

Το 2018 μια δημοσκόπηση του ινστιτούτου Voxmeter έδειξε ότι τα δύο τρίτα των Δανών τάσσονται υπέρ της μοναρχίας και μόνο το 14,6% θα ήθελε να αλλάξει το πολίτευμα.