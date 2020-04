Life

Δευτέρα του Πάσχα: “Ενώπιος Ενωπίω” με την Δέσποινα Βανδή

Εορταστική και αισιόδοξη η συνέντευξη – εξομολόγηση της δημοφιλούς τραγουδίστριας στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Τη Δευτέρα του Πάσχα 20 Απριλίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο εορταστικό «Ενώπιος Ενωπίω» τη Δέσποινα Βανδή.

Η διαδρομή από τη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης έως τις μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες. Η καριέρα, η οικογένεια αλλά και υπέροχα τραγούδια, σε μία συνέντευξη με αισιόδοξα μηνύματα.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:45, στον ΑΝΤ1.

