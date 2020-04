Κοινωνία

“Διπλoβάρδιες” για μια εβδομάδα από σπείρα διαρρηκτών

Πως κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλάβουν τα μισά μέλη της, αφού είχαν ρημάξει καταστήματα, σπίτι και αυτοκίνητα.

Εξιχνιάσθηκαν μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων και καταστημάτων που έγιναν το τελευταίο διάστημα σε περιοχές των Σερρών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη δύο συνεργών τους, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, τα παραπάνω άτομα ενεργώντας από κοινού το χρονικό διάστημα από 8 έως και 14 Απριλίου 2020, ενέχονται σε διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων και καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών.

Συνολικά, διέπραξαν 12 διαρρήξεις - κλοπές και απόπειρες κλοπών από καταστήματα και οικία, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα, καθώς και 3 κλοπές οχημάτων, δύο από τα οποία χρησιμοποίησαν για διαρρήξεις καταστημάτων.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι προξένησαν πυρκαγιά σε ένα από τα κλεμμένα οχήματα και το κατέστρεψαν ολοσχερώς, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίσθηκαν τα υπόλοιπα οχήματα και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, καθώς και ακόμη ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν για την διάπραξη των κλοπών.

Σε βάρος του ενός συλληφθέντα εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών, για παρόμοια αδικήματα, ενώ προσπάθησε να αποφύγει την σύλληψή του απωθώντας τους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Οι συλληφθέντες είναι πλέον αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη.